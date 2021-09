Il giro del mondo in 80 giorni: ecco il trailer della serie con David Tennant nel ruolo di Phileas Fogg

David Tennant guida il cast nell’adattamento di BBC One del classico romanzo d’avventura.

La prossima serie della BBC basata su Il giro del mondo in 80 giorni ha ufficialmente terminato le riprese nel marzo del 2021, quasi esattamente un anno dopo l’interruzione delle riprese a causa della pandemia di coronavirus. Ora possiamo aspettarci che la serie d’avventura in otto parti verrà presentata in anteprima sui nostri schermi entro la fine dell’anno.

Come è stato detto in una dichiarazione ufficiale dell’emittente: “Il tempo stringe…“, ha affermato il team di produzione. “Unisciti a Phileas Fogg, Passepartout e Abigail Fix nel loro viaggio intorno al mondo in 80 giorni – in arrivo sugli schermi nel 2021″.

Adattato dal famoso libro omonimo di Jules Verne, la serie vede nel cast in celebre David Tennant, che assumerà il ruolo di un personaggio un po’ più simpatico rispetto al suo recente ruolo da protagonista in Des, Phileas Fogg, assieme Ibrahim Koma che interpreterà Passepartout e Leonie Benesch che sarà Abigail Fix.

La serie in otto parti, scritta tra gli altri da Ashley Pharoah di Life on Mars, segue il leggendario avventuriero Phileas Fogg, che sta tentando di viaggiare intorno al mondo in 80 giorni nel tentativo di vincere una scommessa.

Qui sotto potete vedere il trailer:

