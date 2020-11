Il Giro del Mondo in 80 giorni: le riprese della serie con David Tennant ripartono ufficialmente

Dopo che la produzione è stata interrotta, il dramma con protagonista David Tennant, adattamento de Il giro del mondo in 80 giorni, le riprese sono ricominciate in Romania. In tutto, le riprese saranno distribuite in luoghi e studi in Romania e in Sud Africa per un periodo di cinque mesi.

Una coproduzione Slim Film + Television un una federazione di co-produzioni europee (France Télévisions, ZDF e RAI), il progetto è stato anche firmato dai partner di coproduzione Masterpiece negli Stati Uniti, Peu Communications in Sud Africa e Be-FILMS belga e RTBF. Daro Film associate produce.

Insieme a Tennant nell’adattamento in otto parti dell’avventura classica di Jules Verne, ci sono l’attore francese Ibrahim Koma (OSS 177) nei panni dell’irrefrenabile maggiordomo di Phileas Fogg, Passepartout, e Leonie Benesch (The Crown) nei panni della determinata giornalista Abigail “Fix” Fortescue. Nel cast della serie ci sono anche Jason Watkins (Des) e Peter Sullivan (Poldark).

Gli attori ospiti che ora si uniscono al cast includono Lindsay Duncan (A Discovery Of Witches), Dolly Wells (Dracula), Richard Wilson (Merlin), Faical Elkihel (The Spy), Anthony Flanagan (The Terror), Gary Beadle (Patrick Melrose) e Giovanni Scifoni (DOC – Nelle Tue Mani).

Il Giro del Mondo in 80 Giorni è adattato da un team di scrittori guidato da Ashley Pharoah (Life On Mars) e Caleb Ranson (Child Of Mine). Steve Barron (The Durrells) dirige con Charles Beeson (The Mentalist) che dirige anche una serie di episodi. Il produttore è Peter McAleese (The Gunman).

Seven West Media ha anche sostenuto la produzione e trasmetterà il progetto in Australia. La serie è stata acquisita dalla BBC nel Regno Unito e da RTS in Svizzera. Federation Entertainment gestisce i diritti di distribuzione e afferma che i negoziati vengono chiusi con ulteriori piattaforme internazionali.

I produttori esecutivi sono Simon Crawford Collins per Slim, Lionel Uzan e Pascal Breton per Federation, Winnie Serite per Peu e Susanne Simpson per Masterpiece. Il team di produzione sta lavorando a stretto contatto con i governi locali in Romania e Sud Africa, aderendo alle linee guida riguardanti le riprese in questo momento.

