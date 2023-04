Il Mistero dei Templari: Disney cancella la serie dopo una sola stagione

Non ci sarà una seconda stagione per National Treasure poiché Disney+ ha deciso di non rinnovare la serie.

Lo spettacolo di Disney Branded Television e ABC Signature, è un’espansione del franchise cinematografico National Treasure raccontato dal punto di vista della giovane eroina Jess (Lisette Olivera), una DREAMer in cerca di risposte sulla sua famiglia che intraprende l’avventura di una vita per scoprire la verità sul passato e salvare un tesoro panamericano perduto.

Anche Zuri Reed, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Jake Austin Walker e Lyndon Smith hanno recitato nella serie prodotta dal produttore del film Jerry Bruckheimer, dal regista Jon Turteltaub e dagli sceneggiatori Marianne e Cormac Wibberley.

Bruckheimer, i Wibberley, Jonathan Littman, KristieAnne Reed e Turteltaub sono stati i produttori esecutivi della serie insieme a Rick Muirragui, che è stato anche sceneggiatore.

Diverse serie originali Disney+ non Marvel e Star Wars sono state cancellate dopo una o due stagioni, tra cui Big Shot, The Mighty Ducks: Game Changers, The Mysterious Benedict Society, Diary of a Future President e Turner & Hooch.

