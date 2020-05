Il noto scrittore DC Comics, Martin Pasko, è morto all’età di 65 anni

Martin Pasko, uno scrittore noto per aver lavorato sulle proprietà della DC sia nei fumetti che in televisione, è morto domenica notte per cause naturali. Aveva 65 anni.

La morte è stata annunciata dall’ex editore DC, Paul Levitz attraverso un post di Facebook lunedì.

“E’ probabile che abbiano letto il suo lavoro, accreditato o meno, o che ti sia piaciuto un fumetto o un cartone animato o uno spettacolo televisivo o addirittura un evento a tema che ha migliorato, anche se si è lamentato incessantemente delle difficoltà di renderlo buono come ‘dovrebbe essere'”, ha scritto Levitz. “Marty non aveva il genio per rendere tutto facile (soprattutto per lui), ma aveva un vero genio per creare veri incantesimi di creatività.”

Pasko è nato Jean-Claude Rochefort a Montreal, Quebec, Canada, il 4 agosto 1954. Dopo aver frequentato la Northwestern University e la New York University, ha iniziato a pubblicare fumetti nel 1972.

Pasko iniziò a lavorare per la DC Comics nel 1973. La sua prima storia relativa a Superman “Private Life of Clark Kent” fu pubblicata nel luglio 1974, iniziando la sua lunga vita con il personaggio. Per tutto il tempo trascorso presso l’etichetta, Pasko ha anche scritto per “Justice League of America”, “Wonder Woman” e “Saga of the Swamp Thing”.

Al di fuori dei fumetti, Pasko ha anche lavorato molto in televisione, lavorando come scrittore e montatore di “Batman: The Animated Series” per il quale ha vinto un Daytime Emmy Award. Ha anche scritto per “Cin cin”, “Roseanne”, “Teenage Mutant Ninja Turtles” e altri programmi. Inoltre, Pasko ha scritto il film animato “Batman: Mask of the Phantasm”.

“Sia commentando l’ultimo fumetto che ha letto, gli eventi del giorno in politica, la teoria creativa, o semplicemente facendo una conversazione, Marty ha avuto una delle menti più ingegnose e acute della nostra generazione, e le opinioni… Oy, aveva opinioni”, ha scritto Levitz. “Ho imparato da lui, ho imparato discutendo con lui, e ho provato gioia in ampie porzioni con hamburger o cibo cinese che abbiamo condiviso nel corso dei decenni.”

Alan Brennert, un altro degli amici di Pasko, ha risposto alla sua scomparsa su Facebook, descrivendolo come un “amico gentile e generoso”.

“È difficile trovare le parole per esprimere il mio dolore”, ha scritto Brennert. “Tutto quello che posso pensare di dirgli è: grazie per aver scritto la prima lettera e aver preso parte alla mia vita. Grazie per essere stato lì quando avevo bisogno di te; ho provato ad essere lì quando avevi bisogno di me. Arrivederci, Marty; arrivederci, fratello mio. Ti amerò e mi mancherai sempre.”

