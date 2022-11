Il nuovo presidente di The CW chiarisce alcuni piani circa le serie e l’Arrowverse

Brad Schwartz che sostituisce il dirigente di lunga data Mark Pedowitz come presidente di The CW potrebbe portare ad alcuni sfortunati cambiamenti in seno alla DCTV.

L’Arrowverse ha mostrato un grande potenziale all’indomani del suo evento crossover del 2020, Crisis on Infinite Earths. Tutte le varie serie erano ambientate sulla stessa Terra, si era formata una squadra stile Justice League e sembrava che fosse vicino un radioso futuro per l’universo televisivo condiviso.

Ovviamente, con la pandemia che ha lasciato gli spettacoli incapaci di realizzare i loro famosi crossover, le speranze sono state deluse e l’Arrowverse ha iniziato la sua lenta e dolorosa fine.

Ora, con un solo spettacolo dell’Arrowverse ancora in piedi, The Flash, che sta andando verso la sua fine, con la The CW recentemente venduta a Nexstar Media Group e il presidente della rete che si è dimesso, sembrerebbe che ci siano alcuni cambiamenti importanti in vista.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Brad Schwartz, il nuovo presidente di The CW, ha offerto una risposta sulla prospettiva di più contenuti DC sulla rete, dicendo semplicemente: “Non lo so ancora”. Schwartz ha continuato discutendo dei budget delle varie serie The CW, dicendo che “dovranno essere innovativi su” quanti soldi sono disposti a stanziare per un dato spettacolo.

“Dovremo essere innovativi al riguardo. Quegli spettacoli, anche se The CW paga un certo canone per loro, devono essere monetizzati da CBS e Warner a livello internazionale; li monetizzano concedendoli in licenza ai propri streamer o concedendoli in licenza ad altri. Così ottieni dei programmi CW che diventano alcuni dei migliori programmi su Netflix. Anche uno spettacolo più piccolo, come In the Dark o Dynasty, sono enormi su Netflix, ma l’attuale piano aziendale non realizza tali entrate. Questo è ciò che dobbiamo ripensare completamente in modo che quando creiamo contenuti, possiamo assicurarci di monetizzarli in modo redditizio.”

Il nuovo presidente della rete ha anche risposto alla convinzione generale che The CW si orienterà verso spettacoli realistici poco costosi.

“So che molte persone stanno dicendo che saranno tutte coproduzioni a buon mercato. Saremo spregiudicati e innovativi nel mettere in onda grandi contenuti e ci saranno molti modi diversi per farlo.“

Ha ulteriormente ampliato questo aspetto osservando che il loro nuovo obiettivo è rendere redditizia la rete. The CW ha operato in perdita per anni e Schwartz vede la rete come una “nuova entusiasmante sfida”.

La risposta di Brad Schwartz sul fatto se i supereroi continueranno o meno ad avere una presenza in rete non sembra particolarmente entusiasta, soprattutto se confrontata con le parole del suo predecessore di inizio anno. Per l’ex CEO Mark Pedowitz a maggio:

“[Restiamo] nel business dei supereroi, continueremo a lavorare con Greg Berlanti, che ha ideato in modo creativo il DC Universe di The CW. Non siamo così robusti come in passato, ma ancora molto presenti… Abbiamo iniziato con uno – questo è stato Arrow 10 anni fa – ora ci siamo trasferiti per creare un intero gruppo di nuovi supereroi. Ne siamo orgogliosi e abbiamo intenzione di rimanere in quell’attività.”

Fonte

