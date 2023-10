Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni dal 30 ottobre al 3 novembre: scintille tra Matteo e Maria!

Il Paradiso delle Signore 8, la perla delle serie TV italiane, torna a incantare il pubblico con la sua ottava stagione. Le emozioni sono alle stelle mentre le nuove puntate svelano segreti e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa succederà nella settimana dal 30 ottobre al 3 novembre 2023!

Puntata in onda Lunedì 30 ottobre 2023

Nella Milano del 2023, il paradiso apre le sue porte con un’inaugurazione epocale. Il cuore della città pulsa di emozione, ma è al Paradiso delle Signore che gli sguardi si incrociano e gli intrighi prendono forma. Elvira e Salvatore, due anime inquiete, si ritrovano a collaborare, e la tensione nell’aria è palpabile. Nel frattempo, gli affari riguardo ai terreni e le concessioni si infiammano. Umberto Guarnieri sussurra nell’orecchio di Tancredi di Sant’Erasmo un piano astuto. Ma Matilde Frigerio ha in serbo una mossa che cambierà tutto, sfidando persino suo marito. Mentre la Galleria Moda Milano è sull’orlo dell’abisso, Matteo Portelli affronta una minaccia oscura che mette in pericolo la sua stessa madre.

Puntata in onda Martedì 31 ottobre 2023

Tra Tancredi e Matilde, le parole e gli sguardi si fanno complicati. Nel cuore della notte, Elvira e Salvatore si ritrovano a condividere segreti, mentre preparano qualcosa di grande. La sorpresa che Tullio aveva preparato per Elvira si trasforma in un’ombra minacciosa, rivelando connivenze oscure. Concetta accetta di varcare la soglia del Grande Magazzino, ma le acque sono tutt’altro che tranquille. Gianlorenzo Botteri la rigetta in maniera spietata, mettendo Maria Puglisi in una posizione difficile. Ma un evento terribile sta per accadere: uno strozzino vendicativo attacca Matteo Portelli, lasciandolo inermi e sanguinante per strada.

Il Paradiso delle Signore 8 (foto Instagram)

Il Paradiso delle Signore 8 in onda anche Mercoledì 1° novembre 2023!

Irene e Clara scoprono il segreto di Maria, ospitando Matteo a casa loro. Ma le opinioni sono divise, e la tensione cresce. Guerra dichiarata tra Umberto Guarnieri e Matilde Frigerio, le cui visioni si scontrano, non solo sul fronte degli affari, ma anche riguardo ai terreni destinati ai Colombo. Umberto spera che Tancredi si schieri dalla sua parte. Nel frattempo, Ciro e Concetta scoprono la verità sul conto di Maria e non possono far finta che non sia successo nulla.

Puntata in onda Giovedì 2 novembre 2023:

La tensione sale durante una cena tra Vittorio e Matilde, e l’attrazione è palpabile. Nonostante i problemi con Tancredi, Matilde è determinata a mettere un freno a questa pericolosa attrazione per Vittorio. Gianlorenzo Botteri è deciso a mettere in difficoltà Concetta, che è stata inserita nell’Atelier senza il suo consenso. Ma quando Matteo Portelli si riprende e decide di lasciare la casa di Maria, accade qualcosa di inaspettato: un bacio che cambierà tutto.

Il Paradiso delle Signore 8 in onda Venerdì 3 novembre 2023

Concetta sta sopportando le pressioni di Botteri per il bene di sua figlia, Maria. Mentre Marcello si impegna a fondo per la cessione dei terreni ai Tessuti Colombo, Matteo e Vittorio affrontano una delusione amorosa. Il bacio scaturito tra Matteo e Maria ha lasciato delle cicatrici profonde, e i sentimenti si fanno sempre più complessi e intensi.

Il Paradiso delle Signore, la tua serie preferita, va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1. Non perderti neanche un episodio!