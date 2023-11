Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 20 a venerdì 24 novembre. Ecco che cosa accadrà!

Quali avvenimenti caratterizzano la settimana dal 20 al 24 novembre 2023 nella trama dell’ottava stagione de “Il Paradiso delle Signore“? Puoi rimanere aggiornato sugli sviluppi dalle 16:00, dal lunedì al venerdì, su Rai Uno o in streaming su RaiPlay, fermo restando eventuali variazioni al programma.

Di seguito, troverai le anteprime settimanali riguardanti gli episodi de “Il Paradiso delle Signore” 8, relativi al periodo compreso tra il 20 e il 24 novembre 2023.

Il Paradiso delle Signore: puntata di lunedì 20 novembre 2023

Marcello, il cui ruolo è interpretato da Pietro Masotti, manifesta apertamente il suo disappunto per essere stato escluso dagli affari del Paradiso. Decide di cercare il supporto di Matteo, il personaggio interpretato da Danilo D’Agostino, al fine di ottenere ulteriori informazioni. Nel frattempo, Vito (Elia Tedesco) inizia a pianificare con orgoglio la sua nuova fabbrica, poiché ha l’opportunità di realizzare il progetto ideato da Matilde (Chiara Baschetti) e suo padre.

In mezzo a un clima di grande entusiasmo per il vestito concepito da Maria (Chiara Russo) per il lancio della collezione natalizia, Tancredi (Flavio Parenti) è convinto di poter risolvere la crisi con sua moglie, senza però essere consapevole degli eventi imminenti. Nel contempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) riceve rassicurazioni da Diletta (Barbara Venturato) riguardo alla affidabilità del dossier Sant’Erasmo e, di conseguenza, decide di affrontare il Di Sant’Erasmo per porre fine alla situazione.

Puntata di martedì 21 novembre 2023

Maria ha il desiderio di preparare una sorpresa per il suo fidanzato, e le sue coinquiline acconsentono a concederle lo spazio necessario nella Casa delle ragazze. Nel frattempo, Barbieri esprime a Conti la sua volontà di essere più coinvolto negli affari del Paradiso. Nonostante Vittorio offra a Barbieri una scrivania personale, è evidente che guadagnarsi la fiducia richiederà sforzi.

Contemporaneamente, Vito chiede un grande favore a Matteo, il quale, trovandosi senza alternative, decide di confessare a Marcello i suoi sentimenti, soprattutto quelli per la Puglisi. Tancredi condivide con Umberto (interpretato da Roberto Farnesi) le sue responsabilità nella triste vicenda dell’incendio al mobilificio Frigerio. Tuttavia, non si sente ancora pronto ad aprirsi completamente con Matilde e chiede a Conti un periodo aggiuntivo per farlo.

Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 (Foto Ansa)

Il Paradiso delle Signore: puntata di mercoledì 22 novembre 2023

Delia, il cui ruolo è interpretato da Ilaria Maren, si impegna al massimo per convincere Agata, interpretata da Silvia Bruno, a iscriversi a una scuola di disegno. Nel frattempo, supplica Roberto, interpretato da Filippo Scarafia, di incoraggiare la loro secondogenita Puglisi a sviluppare il suo talento artistico.

Infine, Vittorio prende la decisione di affidare pienamente a Marcello la gestione della parte economica di una campagna pubblicitaria per il grande magazzino, accettando la sua proposta. Tuttavia, Guarnieri rimane inflessibile, pronto a porre ostacoli sul cammino di Barbieri. Nel contempo, Diletta si trova in una situazione di ricatto da parte di Tancredi, il quale cerca di persuaderla ad agire contro Vittorio.

Nonostante la crescente tensione, lei sembra determinata a non cedere. La situazione raggiunge un punto critico quando Di Sant’Erasmo decide di confrontarsi direttamente con Vittorio. Durante uno scontro accanito tra i due, si verifica un evento imprevedibile: Tancredi viene investito da un’auto.

Puntata di giovedì 23 novembre 2023

Tancredi viene costretto a un ricovero in ospedale a causa delle sue condizioni, trovandosi in uno stato di incoscienza. Conti è notevolmente sconvolto dagli sviluppi della situazione.

Landi tenta di convincere Agata ad iscriversi a una scuola serale di disegno. Nel frattempo, Umberto sta per soffiare a Marcello l’affare pubblicitario che Barbieri aveva concluso per il Paradiso, ma Matteo interviene in extremis per salvare la situazione. Nel contempo, Portelli assicura a Maria di essere disposto a rinunciare all’incarico affidatogli da Vito in qualsiasi momento, nel caso ciò la metta in imbarazzo.

In modo inaspettato, durante il suo ricovero in ospedale, le condizioni di Tancredi migliorano.

Il Paradiso delle Signore: puntata di venerdì 24 novembre 2023

Clara, interpretata da Elvira Camarrone, fa una sorprendente scoperta: Alfredo, il personaggio interpretato da Gabriele Anagni, ha un secondo impiego. Perico la prega di mantenere il silenzio su questo fatto riguardo a Irene, interpretata da Francesca Del Fa.

Agata si scontra con Ciro, interpretato da Massimo Cagnina, riguardo al corso di disegno, ma suo padre non è d’accordo e le nega il permesso. Nel frattempo, Matteo e Marcello uniscono le forze con successo per impedire a Umberto di vincere. In quel momento critico, Portelli si apre completamente con Barbieri, condividendo con lui le ragioni per cui è indebitato con gli strozzini.

Proprio mentre Vittorio assicura a Tancredi che non interferirà più tra lui e Matilde, il Di Sant’Erasmo compie un gesto inaspettato destinato a sconvolgere il destino della loro relazione coniugale.