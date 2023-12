Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 4 dicembre a giovedì 7 dicembre 2023. Ecco cosa accadrà!

Il nuovo capitolo de “Il Paradiso delle Signore” inaugura la sua ottava stagione, accogliendo gli spettatori con entusiasmo. Le nuove puntate della soap saranno trasmesse su Rai1 alle 16.05, regalando agli appassionati momenti avvincenti. Dall’4 al 7 dicembre 2023, immergiamoci insieme nelle trame delle prime cinque puntate, esplorando le anticipazioni della stagione 8 de “Il Paradiso delle Signore”.

Il Paradiso delle Signore (Foto Instagram)

Puntata di lunedì 4 dicembre

Mentre Vito prepara con cura la sua proposta di matrimonio a Maria Puglisi, chiedendo aiuto agli amici per rendere il momento perfetto, Agata vive con emozione il suo primo giorno al corso di disegno. Nel frattempo, Matilde Frigerio è furiosa e non mostra alcuna intenzione di perdonare Vittorio Conto, né tantomeno suo marito Tancredi di Sant’Erasmo, nonostante gli sforzi di quest’ultimo per riconquistarla. Parallelamente, Alfredo si trova sempre più inghiottito dalla gelosia nei confronti di Irene, convinto che Leonardo Crespi abbia un interesse particolare nella sua fidanzata.

Il Paradiso delle Signore: puntata di martedì 5 dicembre

Osservando Tancredi affranto, Umberto rivolge a Flora l’umile richiesta di aiuto per persuadere Matilde a riflettere. Nel frattempo, la Ravasi presenta a Irene un’opportunità lavorativa allettante, costringendola a ponderare attentamente la direzione che desidera dare alla sua carriera. Marcello si scontra con una figura sconosciuta, dando vita a una discussione animata, mentre Vito dedica le sue riflessioni a ideare la proposta di matrimonio perfetta per la sua Maria. Agata, desiderosa di chiarezza, cerca spiegazioni da Concetta, interrogandola sul contenuto della conversazione che i suoi genitori hanno avuto con Roberto riguardo alle vere ragioni della loro opposizione al corso di disegno.

Puntata di mercoledì 6 dicembre

Mentre Vito coinvolge lo staff dell’Atelier per organizzare la proposta di matrimonio per Maria, Marcello si imbatte nuovamente nella misteriosa ragazza. Tancredi spera in una collaborazione con Flora per riconquistare Matilde, ma la Ravasi rifiuta, opponendosi alla possibilità che l’amica lo perdoni. Nel frattempo, determinato a chiedere scusa e a confessare i suoi veri sentimenti, Vittorio invia un significativo regalo a Matilde. Tuttavia, sembra che lei abbia già voltato pagina, prendendo una decisione sorprendente e inaspettata.

Il Paradiso delle Signore: puntata di giovedì 7 dicembre

Matteo Portelli fa una scoperta sconvolgente: Vito ha in mente di chiedere a Maria di sposarlo. Pur essendo devastato all’idea di perderla per sempre, si offre di collaborare con Lamantia per evitare di destare sospetti. Nel frattempo, Irene identifica chi si cela dietro la proposta di Flora e la notizia non la rende affatto felice. Matilde confessa alla Ravasi la sua intenzione di partire per il Giappone, ma l’intimità della confidenza viene tradita: Flora spera che Vittorio possa farla cambiare idea. Tuttavia, a questo punto, si verifica qualcosa di imprevisto che potrebbe ribaltare completamente la situazione.

La soap opera non andrà in onda venerdì 8 dicembre 2023.