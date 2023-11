Il Paradiso delle Signore: anticipazioni della puntata in onda mercoledì 22 novembre. Ecco cosa accadrà!

Nelle anticipazioni dell’episodio de “Il Paradiso delle Signore” del 22 novembre, si svela che Maria opterà per organizzare una sorpresa per il suo fidanzato Vito, con l’intenzione di condividere del tempo prezioso con lui.

Nel frattempo, Tancredi si troverà in una situazione complicata quando Vittorio rivelerà un dossier che rivela la verità sull’incendio al mobilificio Frigerio avvenuto quella notte fatidica. A causa di ciò, di Sant’Erasmo chiederà a Conti un periodo di tempo aggiuntivo prima di affrontare Matilde e di ammettere la propria responsabilità.

Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 (Foto Ansa)

Il Paradiso delle Signore: Maria è finalmente felice

Maria ha deciso di portare avanti la sua relazione con Vito, pianificando una sorpresa speciale per il suo fidanzato. Per rendere possibile questo gesto, le coinquiline hanno preso la decisione di lasciare completamente libera casa per qualche ora.

L’obiettivo di Maria è quello di sorprendere Vito e, a tal fine, ha ottenuto la privacy necessaria grazie alla generosa mossa delle coinquiline. Questo le permetterà di trascorrere del tempo intimo con il suo fidanzato, cercando di colmare il divario accumulato nei mesi in cui sono stati separati a causa degli impegni lavorativi.

Nel frattempo, Vito si troverà nella situazione di dover chiedere un grande favore a Matteo Portelli. Sfruttando l’inaugurazione della sua nuova fabbrica, il fidanzato della stilista si rivolgerà al contabile del grande magazzino milanese per ottenere il suo sostegno.

Tancredi è nei guai

Tancredi si trova ora in una situazione difficile e rischiosa riguardo all’incendio al mobilificio. Fino a questo momento, ha cercato costantemente di nascondere la verità, mantenendola segreta da sua moglie Matilde. Tuttavia, la situazione cambia drasticamente quando Vittorio espone il dossier cruciale, mettendo Tancredi in una posizione compromessa e costringendolo ad affrontare le sue responsabilità.

In un momento di vulnerabilità, Tancredi sente il bisogno di condividere il peso delle sue azioni con Umberto, a cui confesserà le sue colpe legate alla triste vicenda dell’incendio. Successivamente, Tancredi si rivolge a Conti, chiedendo di avere un periodo aggiuntivo di tempo prima di affrontare apertamente Matilde e di assumersi le sue colpe.

Il Paradiso delle Signore: La gestione della campagna pubblicitaria del negozio viene affidata a Marcello

Nelle anticipazioni dell’episodio trasmesso il 22 novembre su Rai 1, emerge che Delia farà ogni sforzo possibile per persuadere Agata a iscriversi alla scuola di disegno. Agata si mostra scettica, preoccupata anche per la possibile reazione negativa dei suoi genitori. Di fronte a questa situazione, Delia si rivolgerà a Roberto per chiedergli di intervenire e convincere Agata a non lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Vittorio prenderà la decisione di affidare a Marcello maggiori responsabilità dal punto di vista lavorativo. Gli assegnerà il compito di gestire la parte economica di una nuova e importante campagna pubblicitaria per il negozio. Questa sfida entusiasmerà particolarmente Barbieri, che sarà pronto a dimostrare le sue competenze e abilità professionali.