Il Paradiso delle Signore: anticipazioni della puntata di venerdì 24 novembre 2023. Ecco che cosa succederà!

Scopriamo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative all’episodio trasmesso su Rai 1 del 24 novembre. Negli episodi precedenti Tancredi Di Sant’Erasmo è stato coinvolto in un incidente stradale, con iniziali gravi conseguenze per la sua salute che successivamente miglioreranno.

Questo evento spingerà Vittorio a permettere a Tancredi e a sua moglie Matilde di risolvere le loro questioni senza interferenze esterne. Nel frattempo, Matteo e Marcello formeranno una coalizione contro Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: Riassunto degli episodi precedenti

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, Marcello si trova deluso dal fatto di essere escluso dagli affari legati alla sartoria, nonostante sia responsabile delle quote di Adelaide. Nel frattempo, Vito sviluppa nuove idee per la progettazione della nuova fabbrica, mentre Maria crea modelli a tema natalizio, superando la concorrenza. Tancredi, pensando di poter riconciliarsi con Matilde, non è a conoscenza che Vittorio, grazie a Diletta, possiede un dossier compromettente su di lui.

Nell’episodio di martedì 21 novembre, Maria Puglisi decide di impegnarsi in una relazione con Vito e organizza una sorpresa con l’aiuto delle sue amiche. Allo stesso tempo, Lamantia fa lo stesso, contattando Matteo per ottenere aiuto, ignaro del bacio tra lui e la fidanzata di Lamantia. Nel frattempo, sotto la pressione di Conti, Tancredi ammette di essere responsabile dell’incendio al mobilificio Frigerio e intende confessare tutto a sua moglie. Barbieri, d’altro canto, è felice del fatto che Conti gli dia una possibilità.

Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 (Foto da Instagram)

Conti concede a Marcello una possibilità

Delia chiederà a Roberto di sostenerla nell’organizzare un corso di disegno per Agata. Nel frattempo, Vittorio offrirà a Marcello l’opportunità di gestire gli aspetti economici della nuova campagna pubblicitaria dell’azienda.

Parallelamente, Tancredi affronterà Diletta con veemenza, ma le sue minacce si rivelano infruttuose. Di Sant’Erasmo deciderà quindi di confrontarsi direttamente con Conti, ma improvvisamente verrà investito da un’auto.

Nell’episodio del 23 novembre, Vittorio sarà sconvolto dalle notizie sulle gravi condizioni di Tancredi. Nel frattempo, durante una conversazione tra Agata e Roberto, Matteo intuirà che Guarnieri sta cercando di soffiare a Marcello un affare e cercherà di risolvere la situazione. Successivamente, Portelli informerà Maria di essere al fianco di Vito, ma è pronto a rinunciare se lei non è d’accordo.

Il Paradiso delle Signore: Agata è delusa dal padre

Secondo le anticipazioni del 24 novembre, Tancredi mostrerà segni di miglioramento e si risveglierà dal coma. Nonostante gli eventi precedenti, Vittorio sembrerà incline a permettere a Tancredi e Matilde di risolvere le loro questioni senza interferenze. Tuttavia, Sant’Erasmo compirà un gesto imprevedibile che potrebbe cambiare radicalmente la situazione.

Nel frattempo, Marcello e Matteo collaboreranno per ostacolare Umberto e impedirgli di concludere un importante affare pubblicitario. Nel frattempo, Portelli confesserà al fratellastro i suoi problemi legati all’usuraio. Infine, Agata sarà amareggiata perché suo padre le ha negato la possibilità di partecipare al corso di disegno.