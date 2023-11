Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 6 novembre 2023: Tancredi gioca d’azzardo e Matilde è sull’orlo dell’abisso!

Nella prossima tappa delle avventure de “Il Paradiso delle Signore 8”, in onda il 6 novembre 2023 alle 14:35 su Rai1, Tancredi Di Sant’Erasmo si dimostrerà senza scrupoli come mai prima d’ora. Determinato a liberarsi di Vittorio e proteggere il suo interesse per Matilde, accetterà l’offerta di Umberto per acquisire la Tessuti Colombo, nascondendosi dietro un prestanome.

Questa mossa astuta metterà in ginocchio Ezio e Gloria, ma segnerà anche una nuova svolta nella rivalità tra le famiglie Conti e Di Sant’Erasmo. Nel frattempo, la relazione tra Maria e Matteo subirà uno strano contraccolpo, dopo un bacio inaspettato che lascerà entrambi confusi. Maria sembrerà allontanarsi da Matteo, mentre il giovane dovrà affrontare minacce da parte dell’usuraio Renato Mancino.

Il giro di scacchi di Tancredi

Umberto ha lanciato il suo assalto a sorpresa a Matilde e ha convinto Tancredi a unirsi a lui nella battaglia contro i Conti. La presenza costante di Vittorio vicino a Matilde ha spinto Tancredi a prendere una decisione drastica: l’acquisizione della Tessuti Colombo tramite un intermediario. Questa mossa mette Vittorio e Matilde in una posizione difficile e rende ancora più difficile la lotta per l’azienda.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6

la complicata relazione tra Maria e Matteo in “Il Paradiso delle Signore”!

Il bacio improvviso tra Maria e Matteo ha creato una frattura nella loro amicizia. Maria sembra voler mantenere le distanze da Matteo e si concentra sulla sua relazione a lunga distanza con Vito in Australia. Nel frattempo, Matteo cerca di chiarire le cose con Maria, ma Irene, la sua amica, lo tiene a distanza. Nel frattempo, il rischio incombe sulla coppia quando Renato Mancino minaccia Matteo per recuperare i soldi.

Ezio è pronto a rischiare tutto per Gloria in “Il Paradiso delle Signore”!

Alfredo vive momenti di ansia e Armando si preoccupa per il suo stato d’animo. Armando cerca di spingere Alfredo a condividere i suoi pensieri e preoccupazioni. Nel frattempo, Ezio torna a Milano e decide di fare un gesto epico per dimostrare il suo amore per Gloria e il loro futuro insieme.

