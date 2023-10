Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate dal 14 al 20 ottobre: un nuovo personaggio stravolge gli equilibri!

Nelle prossime puntate de “Il Paradiso delle Signore” in onda dal 14 al 20 ottobre 2023, ci attendono colpi di scena e avvenimenti che appassioneranno i telespettatori. La stagione otto della soap opera, come riporta SuperGuidaTv, promette di tenerci incollati allo schermo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: un nuovo ingresso

Nuovi colpi di scena ne Il Paradiso delle Signore, nelle puntate dal 14 al 20 ottobre. Adelaide ha lasciato Milano per andare da sua figlia Odile e Marcello cerca di trovare la forza per affrontare la situazione. Nel frattempo, Umberto e Flora tornano a vivere a Villa Guarnieri. Un nuovo personaggio fa il suo ingresso al Paradiso: Matteo Portelli. La sua presenza suscita curiosità tra le Veneri e Vittorio decide di affidargli l’ufficio contabile. Tuttavia, l’interferenza di Matteo negli affari del magazzino inizia a irritare Vittorio. Quando Matteo scopre che suo fratello gestisce metà delle quote del Paradiso, resta sconvolto. Prova a parlarne con Maria, ma la notizia lo colpisce duramente. Il giovane contabile pensa persino di lasciare il suo lavoro, ma la stilista Puglisi riesce a fargli cambiare idea.

Nel frattempo, alla Galleria Milano Moda arriva un’importante offerta dal Console giapponese, ma Irene non è affatto entusiasta delle iniziative di Alfredo. Salvo cerca di far capire all’amico che Irene potrebbe non essere interessata a lui. Nel frattempo, Matteo sembra essere attratto da Maria, cosa che preoccupa Irene. Umberto e Marcello si scontrano a causa del rifiuto della Contessa di scegliere Umberto come gestore del suo patrimonio. Umberto è soddisfatto quando scopre che Adelaide ha rotto con Marcello e consegna dei documenti al suo ex suocero.

Il Paradiso delle Signore

La trama fino al 20 ottobre

Alfredo si confida con Armando e rivela di faticare sempre di più a soddisfare i desideri di Irene. Ferraris gli suggerisce di parlare sinceramente con lei, ma Alfredo pensa che facendo di più potrà conquistare il cuore di Irene. Decide di comprare un ciclomotore per lei, ma scopre che Irene non ama i motorini. Nonostante non disponga dei soldi necessari, Alfredo decide di fare una pazzia per Irene.

Matilde e Tancredi sembrano ritrovare la loro antica complicità di fronte all’offerta del Console giapponese. La Galleria Milano Moda ha buone possibilità di successo, ma tra Umberto e Flora l’atmosfera diventa sempre più tesa. Vittorio aiuta Matilde a preparare una campagna promozionale per la Galleria, ma Tancredi prende una decisione senza consultare Matilde, che si sente inascoltata e delusa. Nel frattempo, qualcuno sembra seguire Matteo e dimostra di avere cattive intenzioni. Infine, Vittorio e Roberto devono affrontare un imprevisto alla Fabbrica Colombo e chiedono a Ezio di tornare a Milano il prima possibile. Sarà questo il segnale del ritorno imminente di Gloria?