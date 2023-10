Il Paradiso delle Signore: tutte le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023! La scelta di Adelaide

Il mondo affascinante de “Il Paradiso delle Signore” si riapre davanti a noi, promettendo cinque giorni di emozioni straordinarie nella nuova stagione. I nostri personaggi preferiti sono pronti a incantarci ancora una volta con le loro storie avvincenti. Non perdere neanche un episodio, perché dal 9 al 13 ottobre 2023, Milano sarà il palcoscenico di cambiamenti epocali!

Puntata di Lunedì 9 ottobre 2023

La settimana inizia con un botto. Salvatore, il nostro affascinante protagonista, è in preda alla disperazione dopo l’incontro con il misterioso Tullio, il fidanzato di Elvira. Nel frattempo, Vittorio e Roberto stanno scavando a fondo per risolvere le enigmatiche irregolarità nella contabilità. Ma la vera sorpresa si nasconde nell’incontro tra Marcello Barbieri e Umberto Guarnieri, dove emergono segreti sepolti. E non perdiamo di vista Flora Gentile Ravasi, che con un colpo di scena inaspettato, coinvolgerà Adelaide di Sant’Erasmo in un momento di rivelazione. Sarà Milano pronta ad accogliere questo nuovo capitolo?

Puntata di Martedì 10 ottobre 2023

La trama si infittisce mentre Delia decide di gettare la maschera e confessare l’identità dell’uomo misterioso che ha rifiutato di servire al Grande Magazzino. Nel frattempo, Vito non farà ritorno in città come previsto, e Maria scopre la verità grazie a Vittorio. Salvatore rivela a Marcello la difficile situazione di suo fratellastro Matteo, senza lavoro e in cerca di una nuova strada. E mentre il destino sembra mettere in discussione la permanenza di Adelaide a Milano, la contessa fa una scelta che coinvolgerà Flora in modo inaspettato. Cosa nasconde il futuro per Villa Guarnieri?

Il Paradiso delle Signore – Marcello

Il Paradiso delle Signore, la puntata di Mercoledì 11 ottobre 2023

Maria Puglisi è in preda a una profonda crisi con Vito, e i segreti non possono più restare sepolti, soprattutto agli occhi vigili del padre Ciro. Nel frattempo, Vittorio è alla ricerca di un nuovo contabile, e Maria cerca disperatamente aiuto da Concetta per gestire l’Atelier. Matteo, dal canto suo, rifiuta categoricamente l’offerta di Marcello Barbieri, e Adelaide prende una decisione che cambierà il corso delle relazioni tra i personaggi principali. Sarà un momento cruciale per tutti i protagonisti.

Puntata di Giovedì 12 ottobre 2023

Elvira e Irene si preparano per un’uscita a quattro, mettendo Alfredo in una situazione imbarazzante con Salvatore. Amato, invece, scopre che il suo cuore batte ancora per la commessa del Paradiso, gettando ombre su un nuovo fidanzamento. Nel frattempo, Marcello Barbieri cerca di spingere Matteo verso l’offerta di lavoro di Vittorio Conti come contabile. E proprio quando sembra che le tensioni non potessero aumentare, una decisione sorprendente di Adelaide cambierà il destino di tutti. È la fine delle lotte o l’inizio di nuovi intrighi?

Il Paradiso delle Signore, puntata di Venerdì 13 ottobre 2023

La settimana si conclude con emozioni a non finire. Alfredo è tormentato dal segreto dell’uscita a quattro con il nuovo fidanzato di Elvira, mentre Amato continua a sognare la sua amata commessa. Nel frattempo, Matteo Portelli diventa il nuovo contabile del Grande Magazzino, mentre Adelaide comunica la sua imminente partenza per la Svizzera. Ma prima di salutare Milano, fa un annuncio che lascerà tutti senza parole. Chi sarà il suo sostituto temporaneo?

Non perdere il prossimo episodio de “Il Paradiso delle Signore” in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1. Questa ottava stagione si preannuncia indimenticabile!