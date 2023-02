Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha condiviso i suoi pensieri sul ruolo di James Gunn nei DC Studios

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha condiviso i suoi onesti pensieri sul ruolo di James Gunn nei DC Studios.

Sembra che da quando James Gunn ha accettato la sua promozione di co-CEO dei DC Studios, i fan dei film tratti dai fumetti hanno immaginato la dipartita del regista dal MCU come l’inizio di una guerra fra studio. Sebbene sia vero che Marvel e DC sono stati rivali nell’editoria per un breve lasso di tempo, e nella testa dei fan lo sono danni sullo schermo, nomi del mondo reale hanno aggiunto un ulteriore livello di presunto dramma.

Tuttavia, sappiamo dove sta la verità, e la rivalità è solo in merito alle vendite, tanto che possiamo ricordare il commiato che fece la DC alla morte di Stan Lee, o il termine con cui la Marvel definisce la DC: “Distinta Concorrenza”, mostrando rispetto.

Molti si aspettavano l’inizio di una faida, ma gli ultimi commenti di Kevin Feige suggeriscono che qualsiasi tensione o conflitto tra lui e il regista di Guardiani della Galassia Vol. 3 è solo nella testa dei fan.

Parlando con Entertainment Weekly, Kevin Feige ha affrontato il passaggio di James Gunn alla DC, e nei suoi commenti semplicemente Feige ha affermato di aver detto a James Gunn, riguardo al suo coinvolgimento nel film su Superman (personaggio che Feige ama molto): “È fantastico, e non vedo l’ora di vederlo”.

“Non era diverso quando abbiamo parlato di lui che faceva The Suicide Squad . Ho detto anche in quel momento: ‘È fantastico, e non vedo l’ora di vederlo’. Non ho mai nascosto il mio amore per il personaggio di Superman, avevo poster di quel super-eroe su tutte le pareti della camera da letto della mia infanzia, e sono andato a lavorare per Richard Donner e Lauren Shuler Donner a causa di Superman.”

Feige è stato anche onesto nell’esprimere la sua eccitazione per i personaggi DC, e come adesso sono in “in buone mani con James Gunn”.

“L’idea che quei personaggi siano in buone mani con James è entusiasmante, ed è molto interessante — dopo che avrà finito Guardiani della Galassia Vol. 3, ovviamente.”

Il supporto di Feige è qualcosa di cui anche James Gunn ha parlato non poco in passato. Ai tempi in cui il regista stava dirigendo The Suicide Squad, Gunn ha detto che “l’ha detto a Kevin Feige prima di accettare il lavoro”, dicendo che il capo del MCU non è stato solo “cool e solidale”, ma “desiderava solo che facessi un buon film”. A quanto pare, lui e Lou D’Esposito sono persino andati a visitare il set mentre giravano il film. “Non c’è l’inimicizia dietro le quinte come c’è nella comunità dei fan”, ha aggiunto Gunn.

Kevin Feige è stato ugualmente di sostegno a Gunn nei primi giorni della sua promozione della nuova direzione dei DC Studios, dicendo alla stampa che “parlo con James quasi ogni giorno”, promettendo anche di “essere il primo della fila” per qualunque cosa il regista abbia pianificato per il marchio blu.

