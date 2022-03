Il presidente del Warner Bros. Pictures Group elogia l’approccio cinematografico che punta alla qualità

The Batman è finalmente uscito nel mondo e i fan della DC ovunque lo stanno elogiando. L’ultima avventura del Cavaliere Oscuro segna un cambiamento per la Warner Bros. e la loro strategia riguardo ai personaggi DC sul grande schermo.

Mentre lo studio ha ancora piani all’interno del DCEU, l’epopea di Batman diretta da Matt Reeves si svolge completamente al di fuori di questa continuità. La Warner sembra gradire molto l’idea di un creativo che entra nel loro edificio e realizza un film DC che vuole fare, che sia parte del DCEU o meno, e Reeves (essendo stato uno dei primi a farlo) sembra averlo convinto la major con il proprio successo.

Sebbene la Warner non stia abbandonando il DCEU e sembri avere l’ambizione di rinvigorire il franchise con progetti come The Flash, dall’esterno sembra che lo studio si sia spostato per concentrarsi sul consentire ai registi di dare vita alla loro visione. Ciò è contrario (ma anche no) alla missione di dare il via a un universo cinematografico, cosa che la Warner voleva fare quando dette in mano il franchise a Zack Snyder.

Secondo alcune nuove citazioni, questo non è solo qualcosa che i fan stanno notando, ma a quanto pare, una direttiva principale che viene proprio dall’interno della Warner.

Parlando con Deadline, Tony Emmerich, Presidente e Chief Content Officer del Warner Bros. Pictures Group, ha condiviso la sua visione di un futuro guidato dai registi per i film DC.

Il dirigente dello studio ha affermato che “Il segreto del mondo del cinema è la qualità” e “la cosa più grande che puoi fare per influenzare la qualità” è assumere il regista giusto. Emmerich ha quindi affermato che le proprietà della DC Films “non devono avere tutte lo stesso tono” e non devono “collegarsi con altri film DC“. Per Emmerich: “la qualità è il fattore più importante“.

