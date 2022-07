Il primo dei tre film animati di Avatar di Paramount e Nickelodeon sarà un sequel della serie madre

Paramount e Nickelodeon hanno tre film animati di Avatar in lavorazione.

Il mese scorso, Lauren Montgomery (Avatar: The Last Airbender) è stata annunciata come regista del primo film ancora senza titolo. E di recente al Comic-Con, ci sono state altre novità sul primo film al panel di Avatar: Braving the Elements, il podcast rewatch hostato dai doppiatori del franchise Janet Varney (Korra in The Legend of Korra) e Dante Basco (il principe Zuko).

Varney, che non era presente di persona, ha fatto l’annuncio tramite un video che è stato riprodotto nella stanza: “Il primo lungometraggio degli Avatar Studios sarà incentrato sull’Avatar Aang e sui suoi amici, e io per primo non vedo l’ora!”, ha detto, tenendo una copia del romanzo Avatar: The Rise of Kyoshi in mano.

Qui sotto potete vedere il video:

Just got some HUGE NEWS from @janetvarney at our #NickSDCC Avatar: Braving the Elements – LIVE! panel, the first feature-length movie from Avatar Studios will be focusing on Avatar Aang and his friends! 💨💦🍃🔥 pic.twitter.com/dsbK1XMCe5 — Nickelodeon (@Nickelodeon) July 22, 2022

Aang, doppiato da Zach Tyler Eisen, è stato il personaggio principale della serie animata originale Avatar: The Last Airbender, andata in onda su Nickelodeon per tre stagioni tra il 2005 e il 2008. Nel film, Aang e i suoi amici dovrebbero essere un po’ più grandi.

Bryan Konietzko e Michael DiMartino, che hanno creato la serie di lancio del franchise Avatar: The Last Airbender per Nickelodeon, producono insieme all’EP di quello show, Eric Coleman.

Avatar: The Last Airbender segue Aang (Eisen), un giovane ragazzo che si risveglia in un mondo di magia elementale dilaniato dalla guerra per intraprendere una pericolosa ricerca mistica, realizzando così il suo destino di Avatar e portando la pace nel mondo. Nickelodeon ha continuato quella serie estremamente popolare con il sequel The Legend of Korra, andato in onda per quattro stagioni tra il 2012 e il 2014.

Da allora, c’è stato un film live-action nel 2010, che ha ricevuto molte reazioni negative, ed ora è in lavorazione un adattamento live-action in serie Avatar: The Last Airbender presso Netflix, senza il coinvolgimento di Konietzko e DiMartino.

