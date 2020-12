Il Principe Cerca Moglie 2: prime immagine ufficiali con Eddie Murphy e Arsenio Hall

Sono arrivate online le prime immagini ufficiali con Eddie Murphy e Arsenio Hall per il sequel de Il principe cerca moglie.

A distanza di più di vent’anni dal primo film di John Landis, Eddie Murphy tornerà nei panni del Principe Akeem nel sequel de Il principe cerca moglie, intitolato semplicemente Il principe cerca moglie 2 e diretto da Craig Brewer.

Il sequel non vedrà solamente il ritorno di Murphy come protagonista, ma anche di Arsenio Hall e di James Earl Jones nei rispettivi panni di Semmi e di Re Joffry Joffer.

Tutti personaggi che hanno fatto il loro ingresso nell’immaginario collettivo per un motivo o per un altro, e quest’oggi vi riportiamo le primissime immagini ufficiali dedicate al film che mostrano Murphy e Hall nei panni dei propri personaggi per la prima volta dall’88.

Prime immagini ufficiali di Eddie Murphy e Arsenio Hall in #IlPrincipeCercaMoglie2. pic.twitter.com/19lzGh4736 — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) December 17, 2020

Fonte: Entertainment Weekly

Il principe cerca moglie 2 (Coming 2 America) uscirà nelle sale italiane il 5 marzo 2021, con Craig Brewer alla regia, su una sceneggiatura di Kenya Barris, Barry W. Blaustein e David Sheffield, e con Kevin Misher come produttore.

La fotografia è acura di Joe “Jody” Williams, con montaggio di David S. Clark, Billy Fox e ebra Neil-Fisher, mentre la colonna sonora è composta da Jermaine Stegall.

Nel cast Eddie Murphy (Akeem), Arsenio Hall (Semmi), John Amos (Cleo McDowell), Leslie Jones (Lavelle’s mother), Wesley Snipes (Generale Izzi), Rick Ross e James Earl Jones (Re Joffy Joffer).

