Il problema dei cameo e come stanno danneggiando prodotti Marvel e Star Wars

La parola cameo è stata usata molto negli ultimi tempi nel mondo della cultura pop. Quando si tratta di progetti recenti nei mondi di Marvel, DC e Star Wars, i fan ipotizzano costantemente quali iconici cameo di personaggi amati appariranno a sorpresa. Ma molti non capiscono cosa significhi effettivamente la parola cameo.

Il dizionario definisce un cameo come “Breve partecipazione di un attore famoso a un film, spec. in quanto gli permette di disegnare con grande capacità artistica, nonostante la brevità, il personaggio interpretato“. Fatta eccezione per alcuni casi specifici, è molto raro che questi cosiddetti cameo in progetti recenti abbiano effettivamente eguagliato questa definizione. Negli ultimi due anni, quasi tutti i progetti Marvel, Star Wars e DC sono stati afflitti da speculazioni su quali personaggi sarebbero potuti apparire a sorpresa, qualcosa che in gran parte sembra solo danneggiare gli universi.

La tendenza alla speculazione sui cameo e sui personaggi a sorpresa è iniziata davvero durante la pausa tra la Fase 3 e la 4 del MCU, quando la seconda stagione di The Mandalorian stava prendendo il controllo di Disney+. La prima stagione ha fornito solo alcuni collegamenti minori con Star Wars, ma la stagione 2 ha fatto un salto con Boba Fett, Bo-Katan, Ahsoka Tano e Luke Skywalker.

I fan si sono affrettati a chiamare tutti questi personaggi con il termine cameo, ma nessuno soddisfa davvero la definizione. Dopotutto, ognuno ha avuto un ruolo importante nella storia della serie. The Book of Boba Fett ha proposto una dinamica simile poiché diversi personaggi amati dai fan, e non precedentemente annunciati, si sono presentati nella serie, ognuno dei quali, ancora una volta, ha portato arricchimento ma senza risultare un cameo. The Mandalorian è stata la serie di successo di Disney+ a debuttare prima che i Marvel Studios iniziassero la Fase 4 con WandaVision, quindi molti pensano che la tendenza alle “apparizioni a sorpresa” dei personaggi, visto che non si parla di cameo, sia iniziata proprio con la serie di Star Wars, e poi integrata anche nel MCU, ma in realtà non è stato così.

Riguardo a Star Wars, il franchise ha fatto il suo primo passo lontano dal MandoVerse con Obi-Wan Kenobi, ma le speculazioni sono continuate riguardo quale cameo potrebbe contenere la serie. Il franchise di Star Wars però non le abbia ha gestite male. In effetti, lo ha fatto in modo eccellente, poiché tutti si sono adattati naturalmente e hanno servito a uno scopo nella trama. Il problema si presenta di più nel fatto che ora molti spettatori sono più concentrati su quali personaggi di Star Wars appariranno in progetti come Obi-Wan Kenobi, rispetto al personaggio principale e alla storia principale stessa.

Come The Mandalorian, anche WandaVision è stata bersaglio delle speculazioni dei fan, e queste hanno portato perfino alcuni a credere che, siccome le loro aspettative sono state disattese, allora il prodotto è realizzato male. Questo è parte del “problema cameo con i prodotti moderni“.

Con la promessa che WandaVision, essendo la prima serie Disney+ del MCU uscita, non solo avrebbe cambiato le carte in tavola ma si sarebbe collegata direttamente a Doctor Strange nel Multiverso della follia, le aspettative per il suo impatto a lungo termine sul MCU erano alte fin dall’inizio. Queste aspettative hanno portato a teorie selvagge che in realtà non sono state per niente alimentate nel corso della serie, ma dagli scambi online fra fan. L’esempio perfetto è il famoso “ingegnere aerospaziale” oppure e le debacle su Mefisto. La serie non ha fatto intendere niente, ha solo costruito un mistero senza rimandare specificatamente a nulla, ma il desiderio di cameo dei fan, assieme alle aspettative non soddisfatte (il pubblico moderno tende a pretendere molto che gli sia dato ciò che vuole), ha fatto alterare alcune persone. Ovviamente, la Marvel ha visto l’occasione di sfruttare questo modo di fare, perché sia il fan, che il fruitore occasionale, sanno che la Disney controlla le varie discussioni online, e addirittura alle volte le prende ad esempio per scrivere sceneggiature (da notare No Way Home). Si, sia Elizabeth Olsen che Paul Bettany hanno pubblicizzato l’arrivo di un cameo scioccante, che poi si è rivelato essere White Vision. L’interprete di Monica Rambeau, Teyonah Parris, ha persino condiviso la sua eccitazione per la rivelazione circa l’ingegnere aerospaziale, che alla fine era inesistente. Non si può negare che il cast di WandaVision abbia giocato con il buzz online creatosi attorno alla serie, una cosa innocente, ma come succede di questi tempi estremamente litigiosi, la cosa ha suscitato rabbia in diversi.

Si penserebbe che dopo un’esperienza si impari, ma il fan del cameo non impara mai – nemmeno più della Marvel o altro, adesso si parla di “fan del cameo” che se non vede soddisfatta la propria aspettativa, allora parla male del progetto. Come ho detto, la Disney legge i tread online, quindi dalle discussioni ha pensato di sfruttare il desiderio dei fan del cameo, inserendo personaggi a sorpresa nelle altre serie, e arrivando al grande cameo di Kang in Loki e Kingpin in Hawkeye.

Infine, la cosa è arrivata al cinema.

Spider-Man: No Way Home ha offerto un ottimo esempio di come la Marvel stia facendo fan service esagerato, di come controlli i tread online e manipoli le proprie trame per adattarsi ai desideri dei fan. In molte occasioni non si parla più di un film, ma di un semplice prodotto di una ricerca di mercato, studiato a tavolino per essere il più accessibile possibile, senza preoccuparsi di qualità tecnica effettiva.

Qualcuno sta pensando alle qualità profetiche dei Simpson? Perché io si.

Quindi la ricerca di mercato ha prodotti i cameo di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei ruoli dei rispettivi Spider-Man dai rispettivi film, inseriti nel film in un tremendo modo, davvero anti-climatico e addirittura strategicamente montato per far in modo che i fan in sala potessero schiamazzare, prima di tornare a sentire i dialoghi recitati dall’attore.

Ovviamente, alla fine gli è stato dato un ruolo nel film, quello di portare le loro esperienze allo Spider-Man di Tom Holland, e quindi sono serviti alla trama, anche se alla fine del film comunque il protagonista intraprende il sentiero oscuro e cerca di uccidere il carnefice di sua zia.

Infine arriviamo a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la seconda avventura incentrata sul multiverso dei Marvel Studios e che segue direttamente Spider-Man: No Way Home e WandaVision. Le aspettative circa l’apparizione di personaggi erano alte, si diceva che ci sarebbe stata una pioggia di cameo, ma fortunatamente il film ha riportato i piedi sulla retta via, limitandosi al cameo degli Illuminati di Terra-838.

La migliore definizione di cameo in prodotti Marvel, Star Wars o DC l’abbiamo vista nella serie Peacemaker di James Gunn. Infatti, dopo la battaglia finale nel finale di stagione, abbiamo visto fare la comparsa della Justice League, e in questo cameo l’Aquaman di Jason Momoa e il Flash di Ezra Miller hanno ottenuto entrambi una breve linea di dialogo che fa riferimento a una battuta dell’inizio della serie. La Justice League in Peacemaker offre l’esempio perfetto di come dovrebbe essere gestito un vero cameo. L’arrivo del team è stato una completa sorpresa e il loro breve tempo sullo schermo non ha oscurato il cast principale o la trama, il che significa che questo è uno dei pochi esempi di questa tendenza che corrisponde effettivamente alla definizione di cameo.

Questo non vuol dire che la Marvel o Star Wars abbiano gestito male i loro personaggi a sorpresa; il problema sorge quando la promessa di cameo, sorprese e shock diventa parte integrante del marketing e della costruzione di un film o di una serie, e soprattutto quando i fan prendono a pretenderli, ad aspettarseli, e a giudicare male in prodotti se queste aspettative alla fine vengono disattese.

E’ questo il nocciolo della questione, il “problema coi cameo” non è da imputare alle major, ma agli spettatori, e forse è venuto il momento per noi con popocorn e bibite in mano in quel delle sale cinematografiche, di tornare a godersi lo spettacolo senza pensare che, in quanto consumatori, le nostre aspettative debbano essere soddisfatte. I film non sono prodotti che si comprano, ma storie con un narratore dietro di essere, che devono essere parto di lui o lei, unicamente. Il fan-service può farci battere il cuore, ma il nucleo del film non può essere quello.

Fonte parziale

