Il produttore della serie animata Harley Quinn di HBO Max anticipa quando arriverà la terza stagione

Ad un certo punto, il Joker è stato il cattivo più famoso nella galleria di cattivi di Batman, ed anche se potrebbe essere ancora così, negli ultimi anni la popolarità di Harley Quinn è cresciuta a dismisura superando in parte anche quella del Clown Prince of Crime. Molto di ciò può essere probabilmente attribuito all’interpretazione di Margot Robbie del personaggio.

Nonostante il suo progetto di debutto, Suicide Squad, non sia stato particolarmente amato, la performance di Margot si è distinta. L’attrice ha continuato a recitare in Birds of Prey e nel soft-reboot The Suicide Squad di James Gunn, con molte altre apparizioni senza dubbio in lavorazione nei prossimi anni.

Parallelamente alla sua presenza dal vivo, il personaggio è anche stato protagonista di una commedia animata per adulti di successo di HBO Max. Questa volta, il personaggio è stato interpretato vocalmente da Kaley Cuoco e la storia ha seguito Harley mentre cerca di farsi strada nel mondo dei supercriminali senza il suo ex, il signor J.

Lo spettacolo è stato un successo tra i fan e per adesso ha due stagioni. Mentre parliamo, sono purtroppo trascorsi quasi due anni dall’uscita di nuovi episodi. Quindi, quando il pubblico può aspettarsi la nuova stagione?

Lo showrunner e produttore esecutivo della serie animata Harley Quinn di HBO Max, Patrick Schumacker, si è rivolto a Twitter per anticipare quando i fan potranno assistere al ritorno dello show.

I do know the release date, but I’m not allowed to tell. It is going to be in the time of year that rhymes with “schmummer.” — Patrick Schumacker (@PMSchumacker) April 7, 2022

Nel suo Tweet, Patrick Schumacker ha detto che non gli è permesso dire quale sia la data di messa in onda specifica, ma ha lanciato messo la pulce nell’orecchio ai fan dicendo che la terza stagione sarebeb arrivata “nel periodo dell’anno che fa rima con schummer”, lasciando quindi intendere che la stagione 3 di Harley Quinn sarà rilasciata su HBO Max nell’estate del 2022.

Mentre lo spettacolo di Kaley Cuoco sembra più vivo che mai, non sappiamo molto altro sulla serie spin-off incentrata su un bar di supercriminali acquistato dal famigerato Kite Man, di cui è stata fatta parola. Il progetto probabilmente sfoggerà lo stesso umorismo eccentrico, violento e volgare della sua serie di punta: avrà anche grandi nomi come Lex Luthor e Bane che faranno apparizioni, ma per il momento non sappiamo quando arriverà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...