Il produttore di Black Widow parla del probabile futuro di Florence Pugh nel MCU

I fan della spia dello SHIELD di Scarlett Johansson hanno chiesto un film solista su Black Widow sin dal 2012, quando in The Avengers venne fatta menzione della “nota rossa sul registro” e di Budapest.

Anche se c’è voluto più di un decennio, una pandemia globale e una caduta in un burrone su un pianeta alieno, Black Widow è finalmente uscito nei cinema e su Disney + in Premier Access. Ma con sorpresa di molti, il tanto atteso thriller di spionaggio non è solo la celebrazione dell’eredità MCU di Natasha Romanoff che ci si aspettava. Black Widow è probabilmente la prima apparizione da solista della Yelena Belova di Florence Pugh, assieme ad una preparazione per l’ingresso di un nuovo eroe nel MCU.

Con la fine del film appena uscito che lascia gli spettatori con la domanda “cosa riserverà il futuro?”, un produttore del film ha risposto alle domande sul futuro di Pugh nel franchise.

In una recente intervista con Entertainment Tonight, il produttore di Black Widow, Brian Chapek, ha cripticamente anticipato il futuro nel MCU della Yelena Belova di Florence Pugh.

Chapek ha rivelato che Black Widow “aveva bisogno di fare due cose“, soprattutto doveva “celebrare l’eredità di Natasha” dal momento che i fan hanno chiesto un suo film solista per molto tempo. Ma il blockbuster estivo doveva anche “introdurre nuovi personaggi per il futuro dell’universo” e “rendere i fan entusiasti per la prossima fase”, a cui il film avrebbe dovuto dare inizio a maggio 2020.

“Questo film doveva fare due cose: la cosa più importante era celebrare l’eredità di Natasha. È qualcosa che i fan chiedono da tanto tempo. Allo stesso tempo, dovevamo raccontare una storia che introducesse nuovi personaggi per entusiasmare i fan circa la prossima fase.”

Il produttore ha continuato a lodare Pugh prima definendo Yelena “un fantastico personaggio, amato dai”, e poi lodando Florence come “una persona straordinaria con cui lavorare”. Tuttavia, Chapek non è stato in grado di confermare nulla su “Florence e il suo futuro nel MCU”, ma “si spera che [che saranno] in grado di trovare spazio per lei.

“Non c’è niente che posso dire su Florence e sul suo futuro nel MCU a questo punto, a parte il fatto che è un personaggio fantastico e amato dai fan, ed è una persona straordinaria con cui lavorare. Quindi, speriamo di trovare spazio per lei. Vedremo.”

