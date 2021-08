Il produttore di Justice League offre qualcosa in cui sperare circa un sequel

Anche se i cinecomics hanno dominato l’industria per un decennio, nessuno ha affrontato le montagne russe più della DC, soprattutto con il Justice League di Zack Snyder.

Dopo un deludente rilascio cinematografico, i fan hanno messo su una campagna per anni affinché la Warner Bros. rivelasse la vera visione del regista. E ora un produttore ha offerto qualche possibile speranza ai fan che sperano ancora in un sequel.

Zack Snyder stava creando una struttura per il franchise, divisa in ben 5 film che avrebbero composto il DCEU, a partire da Man of Steel. In quanto tale, inizialmente sperava di avere due sequel dopo Justice League, e una volta che la Snyder Cut ha piantato alcuni semi narrativi, i fan hanno preso a sperare che la Warner Bros. cambiasse idea sull’identità produttiva del franchise e ordinasse un sequel.

Il produttore di lunga data della DC, Charles Roven, ha recentemente parlato del suo futuro nel genere dei cinecomics, incluso un messaggio di speranza sul possibile sequel di Justice League. Parlando anche di The Suicide Squad di James Gunn, Roven ha detto:

“Spero che James, quando avrà un po’ di tempo, tornerà a vedere se ne farà un altro, perché ha fatto un lavoro fantastico. Ne farei sicuramente parte. Probabilmente un altro Justice League, anche se penso che sarà a diversi anni di distanza.”

Con questa dichiarazione Roven ha sicuramente attratto le attenzioni dei fan DC, quelli veri ovviamente, quelli che vogliono sia la continuazione di questa linea produttiva, che un elseworld parte del DCEU ispirato ai film di Snyder. Come sappiamo, al momento non ci sono piani per un sequel di Justice League, anche se alcuni dei “poteri forti” dietro la DC pensano che sia possibile, ad un certo punto.

