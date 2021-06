Il produttore esecutivo di Bethesda parla di Starfield e della dinamica “GDR un po’ più hardcore”

Abbiamo imparato di più su Starfield nelle ultime 24 ore di quanto abbiamo fatto negli ultimi tre anni messi insieme.

All’E3 di ieri abbiamo finalmente dato una prima occhiata al teaser trailer di Starfield, che ci ha fornito molti dettagli interessanti (incluso, forse, un suggerimento su Elder Scrolls 6). E in una nuova intervista di oggi con The Telegraph (fonte), il produttore esecutivo di Bethesda, Todd Howard, ha rivelato ancora più informazioni sul gioco di ruolo spaziale.

“È anche un gioco di ruolo un po’ più hardcore di quello che pensavamo di fare”, ha detto Howard a The Telegraph. “Ha dei sistemi per i personaggi davvero fantastici: scegliere il tuo background, cose del genere. Torniamo ad alcune cose che facevamo nei giochi molto tempo fa e che pensavamo avessero davvero permesso ai giocatori di dare vita al personaggio che vogliono essere.”

Questa non è una grande spiegazione del perché sia ​​un gioco di ruolo più hardcore rispetto ai precedenti giochi Bethesda, ma potrebbe comunque essere una buona notizia per i fan che a volte criticano giochi come Fallout 4 per l’avere sistemi di gioco di ruolo troppo limitati.

Howard conferma anche che, come Skyrim e Fallout, Starfield è un gioco in prima e terza persona, con i giocatori che possono scegliere in quale prospettiva vogliono giocare. E allo stesso modo di Skyrim e Fallout, c’è una storia più ampia in Starfield e la libertà di metterla da parte e occuparsi di altre attività.

“E se vuoi solo passare il tempo e andare in giro a guardare il tramonto e raccogliere fiori, è gratificante anche in questo modo.”

Howard ha anche parlato di come l’aspetto della tecnologia di Starfield sia futuristica, ma non tanto quanto da renderla irriconoscibile per i giocatori.

“Quindi, se guardi la nave, probabilmente puoi pensare di progettarne una molto più elegante, che sia in linea con l’essere 300 anni nel futuro, giusto? Ma questo ha metri di paragone con l’attuale programma spaziale”, ha detto Howard. “Quindi nella tua mente, puoi tracciare questa linea tra il gioco e la realtà.”

E ci saranno alieni a Starfield. Non solo creature aliene come si vede nei concept art, ma vere razze aliene, su cui Howard (sfortunatamente) non ha fornito maggiori dettagli. Ma sembra che non ci saranno solo umani mentre esplori la galassia in Starfield.

