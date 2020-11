Il Re Scorpione: Dwayne Johnson e Universal decisi a produrre un reboot

La Universal Pictures e Dwayne Johnson stanno cercando di produrre un reboot de Il Re Scorpione, con Johnson alla produzione.

Il Re Scorpione è un film fantasy di azione-avventura del 2002 con Dwayne Johnson, Kelly Hu, Grant Heslov e Michael Clarke Duncan. Il film – ambientato 5000 anni prima del primo film La mummia – funge da spinoff prequel del franchise horror-avventura della Universal. Nei film La Mummia, Il Re Scorpione era essenzialmente un cattivo secondario – uno scorpione-centauride – che Rick uccide usando la lancia di Osiride. Ma il Re Scorpione approfondì le origini dell’omonimo personaggio, concentrandosi sul periodo della sua vita in cui era il leggendario eroe Mathayus.

Johnson lo tiene in grande considerazione, poiché il film ha contribuito a lanciare la sua illustre carriera come attore. Dopo il successo del film, c’erano piani per un sequel con Johnson per tornare nel ruolo del protagonista, ma il sequel alla fine è stato accantonato poiché Johnson si è occupato di altri progetti di grandi dimensioni. L’assenza di Johnson, tuttavia, non ha scoraggiato il dirigente Sommers dallo sviluppo di una serie di film, che avrebbero compreso cinque progetti cinematografici e due videogiochi.

Il quinto film de Il Re Scorpione, intitolato “Book of Souls” con Zach McGowan è stato distribuito direttamente in home-video nell’ottobre del 2018. Si credeva che il film fosse l’ultimo capitolo del franchise multimediale di Sommer, ma adesso sembra che il Re non sia definitivamente morto.

Deadline ha riferito che la Universal Pictures e Dwayne Johnson stanno riavviando il film il franchise insieme alla Seven Bucks Productions di Dany Garcia. Johnson e Dany Garica hanno firmato un contratto per la produzione esecutiva del nuovo film, mentre lo scrittore di Straight Outta Compton, Jonathan Herman, è stato incaricato di scrivere la sceneggiatura. Secondo Deadline, il reboot de Il Re Scorpione non sarà guidato da Johnson, e vedrà un nuovo attore come protagonista del film.

“Il Re Scorpione è stato il mio primo ruolo in assoluto sul grande schermo”, ha detto Johnson. “E sono onorato ed entusiasta di reinventare e donare quest’avventura a un’intera nuova generazione. Sono entusiasta che noi di Seven Bucks Productions possiamo contribuire a creare quelle stesse opportunità per altri attori che lavorano sodo oggi.”

Deadline riporta anche che dal momento che il franchise de Il Re Scorpione è molto caro a Johnson, è molto probabile che la star di Hollywood apparirà nel nuovo film in un cameo. Questo, tuttavia, sarà il caso se l’attore sarà in grado di prendersi una pausa dal suo fitto programma. Mentre l’originale Il Re Scorpione era ambientato in un era davvero antica, il nuovo film avrebbe uno sfondo contemporaneo. A questo punto, i dettagli della trama sono in gran parte nascosti, anche se è stato confermato che il nuovo film sarà diverso da tutti i precedenti. Attualmente, la Universal non ha stabilito un regista per guidare la nave, ma la ricerca è aperta.

