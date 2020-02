Il regista di Ant-Man rende omaggio al compianto Kirk Douglas con una foto BTS da Ant-Man and the Wasp

In questi giorni è venuta fuori la tragica notizia che la leggenda di Hollywood, Kirk Douglas, è morto all’età di 103 anni.

Celebrità e fan hanno reagito alla sua morte rendendo omaggio al candidato all’Oscar e all’ex protagonista con citazioni e post commemorativi sui social media. Ora, il regista di Ant-Man, Peyton Reed, ha debuttato con un tributo fotografico molto speciale mostrando Kirk Douglas con suo figlio Michael durante un test in costume per Ant-Man and The Wasp.

Potete vedere la foto qui sotto:

April 2017, Beverly Hills. Kirk Douglas presides over Michael’s first Ant-Man suit fitting for ANT-MAN AND THE WASP. pic.twitter.com/kE9Kpq4Lff — Peyton Reed (@MrPeytonReed) February 7, 2020

I fan dell’universo cinematografico Marvel potrebbero chiedersi perché Michael Douglas avrebbe fatto un test in costume quando il suo personaggio non lo indossava nel taglio finale del sequel.

Ebbene, qui sotto vi lasciamo anche la scena eliminata di Ant-Man and the Wasp dove avremmo visto una scena d’azione in cui Michael Douglas e Michelle Pfeiffer avrebbero interpretato gli originali due super-eroi.

