Il regista di Men in Black a proposito dell’adattamento di Metal Men ancora in sviluppo

Un certo numero di progetti cinematografici e televisivi ispirati alla DC Comics sono stati in lavorazione nel corso degli anni, alcuni che sono stati realizzati e altri che sono svaniti nel nulla.

Un progetto in quest’ultima categoria potrebbe essere Metal Men, segnalato in sviluppo per un progetto cinematografico diretto dal regista di Men in Black e The Addams Family, Barry Sonnenfeld, nel lontano 2012. Ovviamente, l’universo DC si è evoluto in modo significativo da quando è stato segnalato – ma secondo lo stesso Sonnenfeld, lo sviluppo non è ancora finito.

In una recente intervista con ComicBookMovie (via CB), Sonnenfeld ha rivelato che sta lavorando “attivamente” su un trattamento per il film e che il suo obiettivo è far sentire pienamente realizzato il team DC della Silver Age.

“Sai, è divertente perché sto sviluppando Metal Men con la Warner Bros.”, ha spiegato Sonnenfeld. “Stiamo lavorando attivamente su un trattamento. Per me, non è tanto una cosa da supereroi quanto la costruzione di un mondo. Se guardi il lavoro che ho fatto, che si tratti di The Addams Family, Men in Black, Pushing Daisies, Schmigadoon! o Una serie di sfortunati eventi, si tratta di creare un mondo. Un tipo di mondo insolito, un po’ eccentrico e diverso; questo è quello che amo fare. Non deve essere specificamente qualcosa a tema supereroi, ma anche Metal Men che sto sviluppando, sarà un tipo di mondo molto specifico. È un mondo reale perché mi piace sempre che le cose siano basate sulla realtà, ma con un’inclinazione diversa. Tutto è iniziato con la famiglia Addams, reale ma leggermente spinta.”

Creati da Robert Kanigher e Ross Andru, i Metal Men hanno debuttato per la prima volta nello Showcase n. 37 del 1962. Il gruppo è composto da una serie di robot intelligenti con abilità speciali – Oro, Ferro, Piombo, Mercurio, Stagno e Tina – tutti creati e guidati dal Dr. Will Magnus.

Il gruppo è apparso nell’animazione e in altri regni nel corso degli anni, con Will Magnus che è stato nominato in un episodio del 2019 di Arrow. I Metal Men sono tornati ai fumetti con una serie di dodici numeri nel 2019 e nel 2020.

L’ex capo della DC Entertainment Diane Nelson ha parlato della possibilità di un film di Metal Men nel 2013, indicando che era uno dei progetti cinematografici che sperava maggiormente di vedere.

