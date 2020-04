Il regista di The Suicide Squad rivela il suo amore per Harley Quinn e che la preferisce al Joker

James Gunn, direttore di The Suicide Squad, ha rivelato che preferisce Harley Quinn al Joker.

Entrambi i personaggi sono noti criminali di Batman, con Joker che debuttò nel lontano 1940. Harley Quinn invece fece il suo debutto oltre 50 anni dopo in Batman: The Animated Series, ed è rapidamente diventata famosa e molto amata fra i fan, quasi quanto il Principe Clown del crimine.

Entrambi i personaggi sono stati inclusi in una serie di programmi TV nel corso dell’anno, ma i personaggi hanno condiviso lo schermo più di recente nel 2016 in Suicide Squad di David Ayer.

Il Joker, ovviamente, ha avuto molte apparizioni live-action prima che Jared Leto assumesse il ruolo, ma questa sarebbe stata la prima volta che i fan avessero mai visto una versione live-action di Harley Quinn nel film. Margot Robbie è stata scelta per interpretare il personaggio, una decisione di casting che è stata una delle poche cose lodate del film. In effetti, Suicide Squad ha avuto difficoltà a connettersi con fan e critici. Il film ha iniziato a ricevere critiche molto presto quando il design di Joker di Jared Leto è stato rivelato per la prima volta. Il ritratto di Leto è stato fortemente criticato, il che è stato probabilmente in parte dovuto al fatto che molte scene sono state tagliate dal prodotto finito.

La metà migliore di Joker è stata in grado di connettersi di più con i fan, così come con Gunn.

Durante il recente Q&A su Instagram, Gunn ha rivelato di preferire Harley Quinn al Joker. Gunn ha rivelato di amato Harley Quinn ancor prima di aver iniziato a scrivere The Suicide Squad, e che è sempre stata uno dei suoi personaggi preferiti da quando ha debuttato negli anni ’90.

Qui sotto potete leggere il suo commento completo:

Oltre a Harley, The Suicide Squad presenterà anche il ritorno di alcuni volti familiari dal suo predecessore del 2016 tra cui Capitan Boomerang di Jai Courtney, Rick Flag di Joel Kinnaman e Amanda Waller di Viola Davis. Basandosi su questo ensemble, Gunn porterà anche una serie di nuovi personaggi al suo film, come quelli di Nathan Fillion, Pete Davidson, Flula Borg, Mayling Ng, Sean Gunn, Taika Waititi, Idris Elba e John Cena, che purtroppo non conosciamo. Il Joker, tuttavia, non dovrebbe comparire nel progetto poiché il Clown principe del crimine non è tecnicamente un membro della Task Force X, nonostante sia profondamente intrecciato con l’arco narrativo di Harley. Altri personaggi che sembrano non apparire nel film sono i suoi nuovi amici visto in Birds of Prey.

Il fatto è che Harley ha appena attraversato una storia particolare in Birds of Prey. Supponendo che gli eventi del film di Gunn avranno luogo dopo la sua battaglia con Black Mask, è curioso sapere quale nuova avventura la attende. Harley è stata vista l’ultima volta andarsene da sola con Cassandra Cain al suo fianco, quindi sarebbe interessante sapere come verrà risucchiata dell’azione di alcuni dei suoi ex compagni di squadra. Con la produzione di The Suicide Squad già terminata, i fan non dovranno aspettare molto prima che si avvii ufficialmente la macchina del marketing. A quel punto, il pubblico avrà una migliore percezione di ciò che Harley farà nel film.

Scritto e diretto da James Gunn, The Suicide Squad vede nel cast David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

The Suicide Squad uscirà nelle sale il 6 agosto 2021.

