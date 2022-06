Il regista e protagonista di Thor: Love and Thunder vogliono fare più film di Thor

Il regista e protagonista del prossimo film Marvel, Thor: Love and Thunder, vogliono fare più film di Thor ma solo se possono farlo insieme.

Nel ruolo del protagonista, Chris Hemsworth è apparso per la prima volta nel MCU nel 2011 in Thor. Da allora, Hemsworth ha interpretato Thor in altri otto film del MCU, inclusi tre (che presto diventeranno quattro) film nel franchise di Thor. Il regista Taika Waititi ha fatto il suo debutto nel MCU con il terzo film di Thor, Thor: Ragnarok, nel 2017. Con l’incredibile successo di Ragnarok, Waititi è stato riportato a dirigere il prossimo Thor: Love and Thunder.

Sebbene Hemsworth fosse stato nel ruolo di Thor per sei anni prima che Waititi si unisse alla Marvel, è stata la direzione unica che Waititi ha preso in Ragnarok che ha fatto sì che Hemsworth fosse convinto a rimanere. L’attore ha ammesso in passato di aver trovato il secondo film del franchise, Thor: The Dark World, alquanto deludente e prevedibile. Anche se Thor avrebbe continuato a svilupparsi come personaggio in diversi film con i suoi compagni Avengers, Hemsworth ha poi rivelato a Waititi di essersi “stancato di Thor”, un sentimento condiviso dal regista.

In Ragnarok, il duo ha portato il personaggio in una direzione completamente nuova, guidata dal tono e dall’umorismo unici di Waititi. Questa si è rivelata una mossa di grande successo, poiché Ragnarok è il film di Thor con il maggior incasso fino ad oggi.

In un’intervista esclusiva con Screen Rant, Hemsworth e Waititi affermano che l’unico modo in cui entrambi potrebbero continuare a fare film su Thor è se lo facessero insieme. Waititi ha ammesso che sarebbe stato strano dirigere un film di Thor senza Hemsworth nel cast, e che sarebbe rimasto deluso se l’attore non avesse accettato di tornare. Hemsworth ha risposto dicendo che sarebbe stato deluso da Waititi se si fosse rifiutato di fare un altro film di Thor.

Waititi: “Sarebbe strano. Devo essere onesto, sarei stato deluso da te [Chris]. Hemsworth: “Sarei stato deluso da te se non avessi detto di sì a farlo.” Waititi: “Solo se ne fai uno, io ne faccio uno.”

