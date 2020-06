Il regista Ridley Scott ha parlato del futuro del franchise di Alien dopo Covenant

Il regista Ridley Scott si è sbottonato riguardo al futuro del franchise di Alien e alla direzione che la serie cinematografica potrebbe prendere con il prossimo capitolo.

Il franchise di Alien era originariamente stato settato per avere sequel multipli dopo Alien: Covenant, ma il film che ha restituito al franchise le sanguinose radici dell’orrore del classico originale dopo Prometheus del 2012, ha raccolto reazioni contrastanti da parte dei fan. Covenant ha debuttato anche con recensioni contrastanti ed ha incassato poco al botteghino, solo 240 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nonostante ciò, Scott ha continuato a sperare di portare a compimento i suoi piani per una nuova trilogia con il franchise ora sotto il controllo della Disney.

Parlando con il Los Angeles Times, Scott ha spiegato cosa pensa che il franchise dovrebbe fare per andare avanti e sopravvivere:

“Penso ancora che ci sia un sacco di cose da fare con Alien, ma penso che ora il franchise dovrà ri-evolvere. Quello che ho sempre pensato quando stavo realizzando il primo, è il perché sarebbe stata creata una creatura come quella e perché stava viaggiando in quella che ho sempre pensato fosse una specie di nave da guerra, che trasportava un carico di queste uova. Qual era lo scopo del veicolo e qual era lo scopo delle uova? Questa è la cosa da mettere in discussione: chi, perché e per quale scopo è la prossima idea, penso.”