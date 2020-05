Il Regno Unito da il via libera alle produzioni cinematografiche e televisive

I produttori di film di successo, tra cui The Batman e il prossimo film di Animali fantastici, hanno avuto il via libera per ricominciare le riprese dopo che il governo del Regno Unito e gli enti sanitari hanno firmato le nuove norme sulla sicurezza del coronavirus.

The Guardian ha rivelato che l’approvazione delle nuove linee guida apre la strada al settore della produzione cinematografica e televisiva di fascia alta del Regno Unito, che comprende serie che costano oltre 1 milione di sterline ad episodio, e queste potrebbero portare le camere ad accendersi potenzialmente già a luglio.

La ripresa della produzione, che si è arrestata a fronte della diffusione del coronavirus, sarà accolta calorosamente da emittenti, servizi di streaming e proprietari di cinema che dovranno affrontare una possibile siccità di contenuti futuri.

Le linee guida, elaborate dalla British Film Commission e dal British Film Institute, includono le regole di distanziamento fisico, addestramento sulla sicurezza e monitoraggio della temperatura. Il documento è stato firmato dal Dipartimento per la cultura, media e sport (DCMS), Public Health England e Executive Health and Safety. Tuttavia, spetterà comunque a ogni singola produzione decidere come e quando riavviare le riprese.

Warner Bros. è intenzionata a riprendere la produzione di The Batman e il terzo capitolo di Animali Fantastici il più presto possibile. Altre importanti produzioni nel Regno Unito includono il film Disney live-action Little Mermaid, la cui produzione è stata interrotta ai Pinewood Studios, e la serie di Netflix, The Witcher.

