Il rilascio della Snyder Cut ispira il movimento #SaveDaredevil

Dopo che Warner Bros. ha risposto alle richieste dei fan createsi attorno all’hashtag #ReleaseTheSnyderCut, terminando così una campagna andata avanti per anni con l’uscita nel 2021 del film completo di Snyder su HBO Max, i fan di Daredevil hanno rinnovato la loro speranza di poter convincere i “poteri forti” a salvare Daredevil con l’hahstag #SaveDaredevil.

I fan della serie hanno scatenato l’inferno quando Daredevil è stato cancellato da Netflix dopo tre stagioni alla fine del 2018, cosa nata dopo la susseguente cancellazione di tutti gli altri show Marvel di Netflix. Con Daredevil che si avvicina alla fine del congelamento di due anni che impediva ai suoi personaggi di apparire al di fuori di una serie prodotta da Netflix, cosa che permette l’utilizzo da parte dei Marvel Studios, i fan sperano che la vittoria dai fan di Snyder Cut crei un precedente per salvare Daredevil:

“Se loro ci riescono. Possiamo anche noi. #SaveDaredevil“, si legge in un’immagine creata dai fan postata su un forum di Daredevil su Reddit. Su Twitter, dove i membri di un movimento per salvare lo spettacolo si sono organizzati la prima volta, i fan di Daredevil hanno continuato a pubblicare tweet quotidiani utilizzando l’hashtag che ha visto il supporto delle star Tom Hiddleston e Charlie Cox.

Un tweet che fa riferimento al successo della campagna per la Snyder Cut menziona altre cause sostenute dai fan, tra cui l’impegno per convincere la Paramount Pictures a ridisegnare drasticamente il personaggio titolare del suo film di Sonic, dopo che gli spettatori online si sono opposti a una versione infedele del riccio dal pelo blu.

