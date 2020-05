Il rimando a Namor in Endgame potrebbe interessare il sequel di Black Panther?

Avengers: Endgame ha davvero incluso un anticipazione a Namor il Sub-Mariner, e dopo che è stato confermato come intenzionale, cosa significa il riferimento per Black Panther 2?

Lo scambio di Black Widow con Okoye (Dania Gurira) all’inizio del film potrebbe avere un grande significato per la storia dell’attesissimo sequel di Black Panther, dato che l’anticipazione era particolarmente associata al Wakanda.

Con un incasso al botteghino mondiale di 1,3 miliardi, c’erano pochi dubbi sul fatto che sarebbe stato prodotto un sequel, ed al SDCC del 2019, Black Panther 2 è stato ufficialmente confermato in fase di sviluppo con Ryan Coogler, che ha diretto il primo film, di ritorno alla regia. Il film è previsto per l’uscita a maggio 2022 e, nonostante il fatto che quasi tutti gli altri film della lista Marvel siano stati spostati, Black Panther 2 ha mantenuto la sua data di uscita.

Per quanto riguarda ciò che la sua storia comporterà, la Marvel sta tenendo nascoste queste informazioni. Dato che Black Panther non ha una ricca galleria di villain e criminali come quella di eroi tipo Spider-Man, sembra altamente possibile che Black Panther 2 possa prendere in prestito dalle pagine dei fumetti di altri eroi, o magari potrebbe introdurre personaggi con connessioni la Pantera, come Namor. Sebbene sia più un antieroe che un vero super-cattivo, Namor ha una storia da antagonista e come uno dei personaggi Marvel più noti che deve ancora apparire sul grande schermo, potrebbe essere la scelta della Marvel per il cattivo di Black Panther 2.

Passando oltre il fatto che gli sceneggiatori di Endgame hanno praticamente confermato il rimando a Namor, se Okoye nella sequenza in cui viene citato stesse davvero parlando di Atlantide, qualunque cosa stesse succedendo, il Wakanda chiaramente non ha intenzione di essere coinvolto. Sembrerebbe che il Wakanda sia a conoscenza di Atlantide, ma i due regni stanno fuori dalle altrui vicende. Ciò potrebbe indicare una certa tensione tra i due paesi, e basandoci su ciò che si sa di loro nei fumetti, ciò ha senso.

Per decenni, Atlantide e Wakanda si sono tollerati a vicenda, ma i problemi tra loro risalgono alle pagine di The Defenders degli anni ’70, quando Wakanda lanciò erroneamente missili verso Atlantide. Namor ha evitato una guerra totale intercettando i missili, ma le tensioni tra loro non sono mai veramente scomparse. In realtà, sono peggiorati a causa di altri incidenti diplomatici e conflitti tra Black Panther e Namor. E negli ultimi anni è scoppiata una guerra tra di loro.

Cosa potrebbe causare i terremoti sottomarini menzionati in Avengers: Endgame? Da quando hanno iniziato a verificarsi in seguito allo schiocco in Avengers: Infinity War, sono probabilmente legati ad esso in un modo o nell’altro. Potrebbe essere che lo schiocco abbia gettato Atlantide in subbuglio. Se metà della loro popolazione fosse stata improvvisamente decimata da un evento sconosciuto, qualche sacca di ribelli alla corona potrebbe aver condotto a una guerra civile, specialmente se le persone al potere fossero state tra quelle rimosse dallo schiocco. Lo stesso Namor – o chiunque sia l’attuale sovrano di Atlantide – potrebbe essere stato cancellato dall’esistenza in quel momento.

Indebolito dallo schiocco, il governo di Atlantide sarebbe potuto quindi diventare debole e aver dato vita ad una ribellione. Nei fumetti, Namor occasionalmente si occupa di altre fazioni di Atlantidei che non sono governate da lui, come Attuma e il suo popolo. È certamente comprensibile che una simile catastrofe inaspettata possa aver minacciato la struttura del potere ad Atlantide. Quindi una guerra tra due diversi gruppi di Atlantidei potrebbe essere stata la causa dei disordini rilevati da Okoye.

Il riferimento a Namor in Endgame potrebbe servire da setup per Black Panther 2, se la Marvel avesse intenzione di usare il noto personaggio come cattivo. Ciò che dice questa anticipazione su Atlantide è che i due regni hanno già una storia passata e che potrebbero entrare in conflitto nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda i terremoti, ciò che stava accadendo ad Atlantide – che si trattasse di una guerra o di qualche altro incidente – potrebbe portare a qualcosa di enorme, specialmente se qualcuno di nuovo prendesse il potere sul regno.

Lo schiocco di Thanos ha cambiato così tanto per tutti nell’universo, quindi non c’è motivo per cui non avrebbe potuto avere un effetto altrettanto dannoso su Atlantide. Veder cancellare la propria popolazione da eventi verificatisi in superficie potrebbe aver modificato la prospettiva di Atlantide verso il mondo esterno. Atlantide potrebbe per esempio accorgersi che l’umanità rappresenta un pericolo che deve essere eliminato (o controllato), e quindi l’isolamento di Atlantide potrebbe presto finire.

Quindi le relazioni tra Atlantide e Wakanda possono prendere una brutta piega andando di male in peggio in Black Panther 2, sempre ammesso ovviamente che questa sia la strada che i Marvel Studios hanno deciso di intraprendere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...