Il sequel di Venom viene spostato all’estate del 2021 mentre ottiene il suo titolo ufficiale

Il sequel di Venom della Sony è stato spostato dall’autunno del 2020 all’estate del 2021. Lo studio ha anche annunciato il titolo ufficiale del film: Venom: Let There Be Carnage.

Il film sarebbe stato rilasciato nelle sale il 2 ottobre 2020, ma ora, a causa della pandemia del coronavirus, uscirà il 25 giugno 2021, data precedentemente occupata dal cinecomic della Warner Bros., The Batman.

Venom 2 è l’ultimo blockbuster d’alto profilo a vedere la propria data di rilascio spostata a causa dei ritardi di produzione causati dalla pandemia di coronavirus.

La Sony ha annunciato il suo ultimo cambio di calendario 24 ore dopo che la Warner Bros. ha spostato The Batman di Matt Reeves dal 25 giugno 2021 al 1° ottobre 2021.

Nel 2018, Venom si è trasformato in un successo al botteghino globale guadagnando 856 milioni di dollari.

Diretto da Andy Serkis su una sceneggiatura scritta da Kelly Marcel, Venom 2 vede Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, Michelle Williams nei panni di Anne Weying e Woody Harrelson nei panni di Carnage.

La star di No Time to Die, Naomie Harris, è stata recentemente segnalata in trattative per il ruolo di Shriek. Si ritiene che Venom 2 sia il film che Sony farà uscire nelle sale il 2 ottobre 2020.

