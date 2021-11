Il Signore degli Anelli 2: la seconda stagione della serie Prime Video ha stabilito le sue prime location

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli di Amazon Prime Video, che ha conquistato i titoli internazionali quando la produzione ha spostato le location dalla Nuova Zelanda al Regno Unito, ha stabilito le sue prime location per le riprese.

La mossa – che è stata una grande sorpresa per il settore produttivo della Nuova Zelanda – è particolarmente importante dato che il trasferimento nel Regno Unito segna la prima volta che uno dei moderni progetti live-action de Il Signore degli Anelli, sullo schermo, è stato prodotto al di fuori della Nuova York Zelanda, inclusa la trilogia de Lo Hobbit.

Fonti vicine alla produzione affermano che Bray Film Studios e Bovingdon Airfield saranno le strutture di produzione iniziali utilizzate per filmare la serie ad alto budget. La pre-produzione dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2022.

Con sede a Maidenhead, a ovest di Londra, Bray Film Studios vanta quasi 54.000 piedi quadrati e un backlot di 183.000 piedi quadrati. Mamma Mia e Rocketman sono tra le produzioni ad aver utilizzato lo studio, così come le serie Bodyguard e Dracula.

Amazon ha confermato all’inizio di quest’anno che la Stagione 1 debutterà in tutto il mondo sullo streamer il 2 settembre 2022, con episodi in uscita su base settimanale.

Lo spettacolo è stato ordinato per più stagioni. Le riprese della prima stagione, che si dice siano costate circa $ 450 milioni (in confronto, il budget combinato per i tre film originali di Peter Jackson è stato di $ 281 milioni), si sono concluse il 2 agosto, anche se la post-produzione continuerà in Nuova Zelanda fino a giugno 2022.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...