Il Signore degli Anelli: aggiunti 20 nuovi membri del cast della serie Prime Video

L’imminente serie de Il Signore degli Anelli di Amazon ha aggiunto ben 20 nuovi membri del cast, stando a quanto annunciato della piattaforma di streaming.

Leggi anche: un casting call indica che la serie Amazon potrebbe includere scene di sesso

Il nuovo gruppo di star si unisce a un ensemble già vasto per la serie fantasy di otto episodi, che è attualmente in fase di riprese in Nuova Zelanda. Secondo Amazon, gli attori provengono da Nuova Zelanda, Australia, Sri Lanka, Regno Unito e Stati Uniti

I nuovi membri del cast sono: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Questi si uniscono alle star precedentemente annunciate come Robert Aramayo, Morfydd Clark, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.

I dettagli della trama per la serie rimangono scarsi, ma si svolgerà nella stessa Terra di Mezzo, esplorando nuove trame che precedono “The Fellowship of the Ring” di JRR Tolkien. Si conferma che Morfydd Clark interpreterà una versione più giovane di Galadriel, il personaggio interpretato da Cate Blanchett nella serie di film di Peter Jackson.

Il regista di Jurassic World: Il Regno Distrutto, JA Bayona, ha firmato per dirigere i primi due episodi della serie ad alto budget, servendo anche come produttore esecutivo insieme agli showrunner JD Payne e Patrick McKay, nonché al suo partner di produzione Belén Atienza. Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble e Sharon Tal Yguado sono anche produttori esecutivi.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...