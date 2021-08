Il Signore degli Anelli: Amazon annuncia la data d’uscita con una prima immagine!

Uno degli originali più attesi di Amazon fino ad oggi è la serie originale ancora senza nome de Il Signore degli Anelli, che da poche ore sappiamo debutterà ufficialmente su Prime Video venerdì 2 settembre 2022.

Insieme a una data per la prima, Amazon Studios ha rilasciato una prima immagine ufficiale della prossima serie, che sarà ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo. La serie si svolgerà migliaia di anni prima degli eventi narrati nei libri di JRR Tolkien, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, e seguirà personaggi “sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo”.

Il rilascio dell’immagine è legato alla conclusione della produzione della serie in Nuova Zelanda. I fan hanno subito ipotizzato che la serie sarebbe stata ambientata a Valinor, poiché l’immagine raffigura quelli che sembrano essere i due alberi.

Potete vederlo qui sotto:

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Il progetto senza titolo è un enorme investimento da parte di Amazon nel suo servizio di streaming Prime Video. Secondo quanto riferito, la sola prima stagione della serie è costata circa 465 milioni di dollari per la produzione. Per dare un contesto, l’ultima stagione di Game of Thrones è costata circa $ 15 milioni per episodio (sebbene il suo budget fosse originariamente di circa $ 5 milioni per episodio).

Il cast principale della serie comprende Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani. Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay sono i produttori esecutivi dello spettacolo.

Come dice Bilbo: “Ora penso di essere pronto per fare un altro viaggio”, hanno detto Payne e McKay in una dichiarazione congiunta. “Vivere e respirare la Terra di Mezzo in questi molti mesi è stata l’avventura di una vita. Non vediamo l’ora che anche i fan abbiano la possibilità di farlo.”

La serie sarà presentata in anteprima in più di 240 territori e paesi quando arriverà su Prime Video il prossimo anno.

