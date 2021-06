Il Signore degli Anelli: Benjamin Walker ha parlato del perché il budget della serie è così alto

Sono passati quasi quattro anni da quando è stato annunciato che Amazon avrebbe realizzato una serie TV de Il Signore degli Anelli e che sarebbe stato uno degli spettacoli più costosi di sempre, con un budget dichiarato di 465 milioni di dollari.

Sebbene i dettagli della trama siano stati tenuti sotto chiave, e custoditi dietro le magiche Porte di Durin, l’attore Benjamin Walker ha dato abbastanza un anticipazione.

Walker ha parlato con Collider prima dell’uscita di The Ice Road e anche se non ha potuto divulgare molti segreti sullo show, ha stuzzicato circa il motivo per cui il budget dello show è necessario per rendere giustizia alla storia.

“Si parla molto dei soldi, ma sento che è quello che ti serve per farlo bene. È come se trovassi qualcuno di cui sei innamorato e volessi comprargli un anello, devi comprare il più bello per dimostrare che il tuo impegno. Questo non è un legendarium su cui vuoi lesinare.”

Quando gli è stato chiesto come è stato coinvolto nello spettacolo e se ha fatto un’audizione, Walker ha rivelato l’improbabile scenario che gli ha fatto decidere di accettare il lavoro.

“È stato un lungo processo di audizione, e poi non ho avuto loro notizie per alcuni mesi. Voglio dire, il mondo intero stava lottando per capire cosa avremmo fatto, e poi uno degli showrunner, JD [Payne], mi ha chiamato e mi ha proposto la parte e l’impegno, che è grande, e ho sentito al telefono che c’era un sistema PA e molto rumore in sottofondo, e non ero ancora sicuro. Io ho detto: ‘JD dove sei?’, e lui ha detto: ‘Sono in ospedale, mia moglie sta per avere un bambino’.”

Per Walker, l’impegno di Payne a prendere del tempo per offrirgli un lavoro mentre sua moglie era in travaglio è stata la spinta necessaria per accettare il ruolo, per così dire: “Ha il livello di impegno di cui hai bisogno per portare alla vita questo spettacolo come dovrebbe essere. Sarebbe un enorme errore non partecipare“.

Non c’è ancora una data per la premiere della serie de Il Signore degli Anelli di Amazon, ma la produzione della prima stagione è ripresa dopo una lunga pausa a causa della pandemia, e lo spettacolo è già stato rinnovato per una seconda stagione.

Quando gli è stato chiesto se fosse strano firmare per un progetto che potrebbe andare avanti così a lungo, Walker si è detto entusiasta della prospettiva:

“Sì. È strano. Ma ancora una volta, è Tolkien. Ero un grande fan da bambino, e lo sono ancora da adulto. Ed era una di quelle cose che se dici di no potresti pentirtene per il resto della tua vita.”

