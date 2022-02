Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ecco le prime immagini dall’attesissima serie Prime Video

Il mondo di Galadriel è un mare in tempesta. Lungi dalla saggia ed eterea regina degli elfi che Cate Blanchett ha portato alla vita negli acclamati film di Peter Jackson, la Galadriel interpretata da Morfydd Clark della serie Amazon Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere è migliaia di anni più giovane, arrabbiata e sfacciata quanto intelligente, e certa che il male incombe più vicino di quanto chiunque possa immaginare.

Leggi anche: ecco una serie di character poster per la serie Prime Video su Il Signore degli Anelli

Nell’episodio due, i suoi avvertimenti la portano alla deriva, letteralmente e in senso figurato, fino a quando non lotta per la sopravvivenza su una zattera nei mari tempestosi di Sundering Sea insieme a un naufrago mortale di nome Halbrand (Charlie Vickers), che è un nuovo personaggio introdotto nello show. Galadriel sta combattendo per il futuro; Halbrand sta scappando dal passato. I loro destini intrecciati sono solo due delle storie che la serie proporrà.

Se sarà all’altezza prenderà il suo posto nell’Olimpo dei progetti che hanno fatto la storia, se fallirà potrebbe diventare un ammonimento per chiunque che scavando troppo avidamente e troppo in profondità si giunge al fuoco ed all’oscurità.

Lo spettacolo di Amazon, che debutterà su Prime Video il 2 settembre, non è basato su un romanzo di Tolkien in sé, ma sul vasto retroscena che ha esposto nelle appendici della trilogia del Signore degli Anelli. Cinque stagioni probabilmente costeranno allo studio ben oltre $ 1 miliardo. Quel tipo di budget potrebbe uccidere la maggior parte degli studios, ma Tolkien, come i viaggi nello spazio, è un’ossessione personale per il fondatore di Amazon Jeff Bezos, che è tra le persone più ricche del mondo.

Questa è un’impresa commerciale di grande valore che gli consentirà di creare la serie TV più costosa ed elaborata mai realizzata. Sebbene Jackson non sia collegato al progetto, i suoi film, così come anche Il Trono di Spade e The Witcher, hanno dimostrato che c’è un vasto pubblico desideroso di godere del fantasy.

Senza andare in altri sproloqui, grazie a Vanity Fair possiamo mostrarvi una serie di prime immagini dalla serie, che in particolare mostrano Galadriel interpretata da Morfydd Clark, il principe Durin IV di Owain Arhtur, la principessa Disa interpretata da Sophia Nomvete, l’elfo Arondir interpretato da Ismael Cruz Cordova, il personaggio nuovo creato per lo show citato prima, Halbrand di Charlie Vickers, Elrond nella versione di Robert Aramayo, Bronwyn e Arondir in una scena girata da Nazanin Boniadi e Cruz Cordova e il regista Juan Antonio Bayona durante le riprese sul set.

Le prime immagini dall'attesissima serie Amazon su #IlSignoreDegliAnelli pic.twitter.com/NH1QR7d746 — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 10, 2022

pic.twitter.com/FXPpj1ZQKm — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 10, 2022

Viaggia nella Terra di Mezzo con Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

La prossima serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta in assoluto le leggende eroiche della mitica storia della Seconda Era della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien, e riporterà gli spettatori nell’era in cui furono forgiati grandi poteri, i regni crebbero gloriosamente e caddero in rovina, gli eroi più improbabili furono messi alla prova, la speranza rimase appesa a un filo e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien minacciò di far cadere tutto il mondo nell’oscurità.

Partendo da un periodo di relativa pace, la serie segue un cast corale di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il tanto temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, dal mozzafiato regno insulare di Númenor, fino agli angoli più remoti della mappa, questi regni e personaggi si daranno battaglia per lasciare il mondo in eredità a coloro che sopravvivranno dopo la loro scomparsa.

Il cast principale della serie comprende Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani. Gli showrunner JD Payne e Patrick McKay sono i produttori esecutivi dello spettacolo.

La serie sarà rilasciata su Prime Video il 2 settembre 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...