Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, gli showrunner parlano della serie in un lungo Q&A

La scorsa settimana Vanity Fair ha svelato una serie di prime immagini della serie Amazon, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. I fan di JRR Tolkien hanno dato un’altra occhiata a questa nuova storia ambientata nella della Terra di Mezzo quando il primo teaser ha debuttato durante il Super Bowl questa domenica. Ora gli showrunner Patrick McKay e JD Payne hanno offerto ancora più dettagli e approfondimenti circa il progetto.

“Sembrerà il Signore degli Anelli?”, ha chiesto l’intervistatore di Vanity Fair ai due showrunner, che in un lungo Q&A hanno riposto dando molte delucidazioni.

Nel creare questa nuova storia, l’obiettivo di McKay e Payne era, nelle parole di McKay, “diverso ma familiare”. Sebbene la serie non sia una continuazione precisa de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, non dovrebbe scontrarsi con il mondo cinematografico che i fan hanno imparato a conoscere e amare. Attori come Morfydd Clark (Galadriel) e Robert Aramayo (Elrond) sono stati scelti, in parte, perché potevano invecchiare nelle versioni precedenti interpretate rispettivamente da Cate Blanchett e Hugo Weaving nei film di Jackson. Anche Benjamin Walker, che interpreta Gil-galad, ha una sorprendente somiglianza con Mark Ferguson.

Vale la pena ricordare, anche solo per ragioni legali, che questo non è esattamente lo stesso mondo. Il design della produzione, sebbene simile, non sta cercando di eguagliare i film di Jackson. Ad esempio, la leggendaria spada spezzata di re Elendil, Narsil, che ha debuttato su uno dei poster promozionali di Prime Video, non sembra identica a quella riforgiata e usata dall’Aragorn di Viggo Mortenson ne Il ritorno del re.

Lo spettacolo di Amazon ha un vantaggio in quanto le sue location principali – come Númenor, le città elfiche di Lindon ed Eregion e l’intatta città nanica di Khazad-dûm – non erano presenti nei film di Jackson. In The Rings of Power, uno dei monumenti più identificabili della Terra di Mezzo, la grande torre di Barad-dûr, dove si trova il bulbo oculare infuocato di Sauron, non è stata ancora costruita. Né la Porta Nera di Mordor o le Porte di Durin. La costumista di The Rings of Power, Kate Hawley, che ha lavorato ai film Lo Hobbit di Jackson e al sontuoso Crimson Peak di Guillermo del Toro, sta creando mode della Terra di Mezzo che esistevano migliaia di anni prima di come vestiva la Arwen di Liv Tyler.

Hawley non è l’unica sovrapposizione tra l’era Jackson e questa. John Howe, un amato designer concettuale che ha lavorato ai film, ha prestato il suo talento a The Rings of Power.

“Siamo stati molto fortunati ad avere alcuni grandi artigiani che hanno lavorato già con la Terra di Mezzo”, dice Payne. “Siamo stati i beneficiari della loro esperienza di aver lavorato in precedenza nella Terra di Mezzo. Abbiamo contattato Peter [Jackson], ma tra il COVID, i suoi programmi e i nostri programmi, non siamo mai riusciti a incontrarci per un caffè, ma di certo mi piacerebbe farlo a un certo punto.”

McKay aggiunge: “La nostra unica relazione è come grandi fan e ammiratori“. La coppia si è affrettata a sottolineare che i film di Jackson non erano la loro unica ispirazione: “L’universo in cui questo spettacolo vuole essere inserito è quello di Tolkien, un ombrello sopra i film di Peter, i Led Zeppelin, i dipinti di John Howe e i cartoni animati de Lo Hobbit“, afferma McKay.

“Quanta CGI dovrebbe aspettarsi il pubblico?”, domanda ancora Vanity Fair.

Come i fan avranno già visto nel teaser del Super Bowl, ci sono molti effetti digitali innovativi in The Rings of Power. Ma c’è stato un movimento recente, guidato da Lucasfilm e Star Wars, sia nel cinema di genere che nel suo fandom, lontano da un’eccessiva dipendenza dagli effetti digitali. McKay e Payne avevano un vivo interesse per gli effetti pratici e le location del mondo reale, che non sempre si allineava con il loro budget.

“Un esempio potrebbe essere Khazad-dûm”, dice Payne. Il duo voleva girare la città mineraria nanica sotto una vera montagna in Nuova Zelanda. “C’è questo posto chiamato il Mondo Perduto, che ha tutto questo ecosistema ed è assolutamente pazzesco”, dice Payne. Gli aspetti pratici del tentativo di speleologia del cast e dei 300 membri della troupe hanno presto messo a tacere quell’idea. Invece, hanno costruito una versione sontuosa su un teatro di posa.

Ma immaginando mostri selvaggi, fantastici e ambiziosi luoghi del mondo reale, McKay e Payne hanno imparato che le sfide più difficili per realizzare uno spettacolo sulla Terra di Mezzo sono altrove. Payne ricorda che il loro coordinatore degli effetti visivi ha detto: “Vuoi sapere qual è la scena più complicata che hai scritto nella prima stagione? È una scena in cui l’elfo e il nano camminano insieme lungo un corridoio”.

“Devi girare tutto due volte”, ha detto McKays. “Finisce per essere un grosso problema di sincronizzazione una scena in cui uno hobbit, un nano, un uomo e un elfo lasciano ciascuno una stazione ferroviaria viaggiando a X miglia all’ora. Chi arriverà per primo al Monte Fato? Quindi deve essere preciso al millimetro, imitando esattamente le stesse mosse, per poi unire il tutto e creare la scena. Abbiamo un gruppo di veri maghi che lavorano nello show e hanno escogitato un’enorme trick box in cui siamo costantemente in grado di far perplimere il pubblico.”

Payne promette che useranno “ogni singolo singolo trucco possibile – vecchia scuola, nuova scuola, tutto – in un modo che ci è stato detto nessuno ha mai tentato“. Alcuni dei mostri più strani possono essere digitali, ma quando cattivi simili a orchi attaccano gli eroi, sono persone reali.

“Qual è, esattamente, il materiale di partenza qui?”, chiede Vanity Fair. Allora, cosa ha comprato Amazon? I diritti esclusivi su La Compagnia dell’Anello, Le Due Torri, Il Ritorno del Re, le appendici e Lo Hobbit, stando a Payne.

“E questo è tutto. Non abbiamo i diritti su il Silmarillion, Unfinished Tales, The History of Middle-earth, o uno qualsiasi di quegli altri libri“, ciò toglie un enorme pezzo della tradizione tolkeniana fuori dal tavolo, e ha lasciato i fan di Tolkien a chiedersi come questo duo abbia intenzione di raccontare una storia della Seconda Era senza accedere a quei materiali.

“In realtà c’è una versione di tutto ciò che ci serve della Seconda Era nei libri di cui abbiamo i diritti. Finché illustriamo la nostra trama dentro a quelle linee, senza contraddire cose di cui non abbiamo i diritti, abbiamo tutto lo spazio a disposizione per raccontare alcune delle storie più belle mai pensate da Tolkien. Abbiamo preso tutti questi piccoli indizi e li abbiamo pensati come stelle nel cielo, che abbiamo poi collegato per scrivere il romanzo che Tolkien non ha mai scritto sulla Seconda Era.”

Il duo cita canzoni come “The Fall of Gil-galad” o “The Song of Eärendil” o capitoli di Fellowship come “The Council of Elrond” e altri, come fonti di tradizioni musicali significative. Al di là della premiere, tuttavia, non ci sono salti temporali significativi o, finora, viaggi nel passato di un episodio. I diritti sul materiale First Age da I Silmarillion sono ancora di proprietà della Tolkien Estate.

“Abbiamo lavorato in collaborazione con studiosi di Tolkien di fama mondiale e con la Tolkien Estate per assicurarci che i modi in cui abbiamo collegato i punti fossero tolkieniani e si confondessero con la comprensione del materiale da parte degli esperti della proprietà”, afferma Payne.

“Apparirà come il Signore degli Anelli?”, domandano. Jackson e il suo team hanno avuto il vantaggio di lavorare sui romanzi di Tolkien e di poter estrarre lunghi passaggi di dialogo direttamente dalla fonte, ma McKay e Payne stanno costruendo la loro storia da materiale più scarso. È qui che è entrato in gioco il loro amore per il linguaggio di Tolkien.

“Iniziamo ogni singolo giorno nella nostra stanza degli scrittori con una citazione dai libri”, dice Payne. “Ogni giorno durante la produzione una citazione dei libri viene inviata via email.”

Quella stanza degli scrittori della prima stagione era piena di menti di talento che sanno una cosa o due sulla creazione nello spazio di genere. Bryan Cogman di Game of Thrones ha lavorato, brevemente, per avviare il progetto, mentre Jason Cahill (Fringe, Halt and Catch Fire), Stephany Folsom (Thor Ragnarok), Justin Doble (Stranger Things), Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Helen Shang (Hannibal) e Glenise Mullins (Star Trek: Discovery) hanno arricchito il resto della squadra.

Studiando il linguaggio dei primi tre episodi sono stati trovati mix di versi abilmente riproposti del dialogo di Tolkien e alcuni frammenti di testo biblico.

“Sia Patrick che io abbiamo origini religiose”, dice Payne. “Ho passato molto tempo a leggere quei testi sacri. Ero uno studente inglese a Yale e all’epoca amavo Shakespeare e ancora oggi torno indietro e rileggo le varie opere teatrali. Ho anche passato molto tempo a studiare la poesia ebraica e il parallelismo invertito e il chiasmo e tutte queste fantastiche strategie retoriche che poeti e profeti di migliaia di anni fa avrebbero usato per comunicare materiale sacro. E Tolkien ha giocato con quella lingua.”

McKay spiega che hanno adattato il dialogo per adattarsi a ogni tipo di personaggio. Gli harfoot parlano con una cadenza irlandese mentre gli elfi parlano con espressioni britanniche altolocate. C’è un tipo particolare di cadenza per ogni razza.

Ma quindi sembrerà anche come il Signore degli Anelli? Sta a noi, dopo la visione, decidere. McKay e Payne hanno passato molto tempo a pensare ai temi di Tolkien. McKay sottolinea che Peter Jackson ha inchiodato esattamente il tono che stavano cercando. Quello che hanno amato i due showrunner dei primi tre film in particolare era che Peter e i suoi collaboratori hanno dato vita a una miscela unica di toni che Tolkien [usa] nei suoi personaggi e nei suoi mondi. È sentito, ma è complesso e politico. È oscuro e intenso, ma è anche stravagante, divertente e dolce. È molto raro trovare un autore che, A volte è pieno di suspense, a volte è spaventoso, a volte è esoterico e complesso e selvaggiamente fantasioso, ma è tutta Terra di Mezzo.

Qual è il problema con la storia d’amore tra elfi e umani che vedremo nella serie? I fan di Tolkien potrebbero grattarsi la testa sul triangolo amoroso interspecie nella trilogia de Lo Hobbit tra Legolas, Tauriel l’elfo e Killi il nano. È stata un’invenzione di Peter Jackson e uno sforzo per aggiungere romanticismo alla storia (quasi) interamente priva di romanticismo. Ma i le romance proibite attraverso le culture, sebbene rare nella storia della Terra di Mezzo, sono di particolare fascino per Tolkien. Due dei suoi amanti più famosi – Beren e Lúthien così come Aragorn e Arwen – sono coppie uomo-elfo che hanno abbattuto i confini e sfidato le convenzioni per stare insieme.

Sulla lapide di Tolkien il nome “Lúthien” è inciso sotto quello di sua moglie, e “Beren” sotto il suo. Si potrebbe obiettare che la rarità di queste storie d’amore, insieme a quella meno conosciuta tra Andreth e Aegnor, è ciò che le rende speciali, ma queste parlano della principale preoccupazione di Tolkien per la mortalità. Chi vivrà per sempre, chi no, e a cosa rinunceresti per stare con qualcuno che ami? Quindi, sebbene la scintilla tra l’elfo di Ismael Cruz Córdova, Arondir, e il Bronwyn umano di Nazanin Boniadi, non domini la trama della prima stagione, è un modo per McKay e Payne di impegnarsi con una storia che Tolkien stesso ha trovato avvincente.

Con tutta questa premessa sembra che la serie darà molto spazio a storie inventate, ma cosa possiamo aspettarci di originale Tolkien?

La verità è i contenuti originali Amazon finiscono qui. Gli showrunner hanno detto ad Amazon che volevano fare quattro o cinque storie, le grandi epopee della Seconda Era, che iniziano con “la forgiatura degli anelli”. Al centro di quell’origine c’è il famoso fabbro elfico Celebrimbor (Charles Edwards) e il giovane Elrond di Aramayos. In Eregion, Elrond sta lavorando per ricostruire le alleanze danneggiate con i nani, incluso il suo vecchio amico, il principe Durin IV.

“Vedremo Lindon, la capitale degli elfi, dove Elrond è un giovane emergente all’interno della scena politica degli Alti Elfi, durante il loro giorno di gloria“. Lindon, con le sue foglie autunnali dorate e le coste rocciose, ha permesso a Payne e McKay di espandersi sugli splendidi panorami della Nuova Zelanda che anche Jackson ha catturato nei suoi film: “Volevamo andare sulle coste”, dice McKay. “Non hai mai visto la costa della Terra di Mezzo sullo schermo prima“.

Per quanto riguarda la riconciliazione dell’idea di un giovane Elrond desideroso di stringere alleanze con la versione chiusa che Hugo Weaving interpretava nei film di Jackson, Payne dice che è solo una parte del viaggio:

“Elrond, lo sappiamo dalla Terza Era, ha un aspetto piuttosto diffidente verso gli umani. Ha visto la debolezza degli uomini. In un certo senso la Terza Era è quasi una Terra di Mezzo postapocalittica. Gli elfi hanno un piede fuori dalla porta. Vedremo Elrond passare da ottimista a un po’ più stanco del mondo”.

La seconda grande storia nell’agenda di McKay e Payne è “l’ascesa di Sauron stesso, quando era un cattivo fisico”, dice McKay. Non si sa ancora chi potrebbe interpretare il Signore Oscuro nella sua fase più giovane e seducente. Potrebbe essere nascosto in bella vista o potrebbe essere ancora in arrivo, ma la ricerca di Galadriel potrebbe avere qualcosa a che fare.

Infine la terza è “l’ascesa e la caduta del regno di Númenor”. La Atlantide di Tolkien è governata dagli antenati di Aragorn, mortali con una lunga durata della vita che sono molto più avanzati e potenti di quelli che dimorano sulla terraferma della Terra di Mezzo.

Gli studiosi di Tolkien sapranno che i complicati scontri della successione al trono númenoriano tra i personaggi Tar-Míriel e Ar-Pharazôn, l’ultimo re dell’isola, consentiranno a Payne e McKay di esplorare un tipo di pericoloso intrigo di palazzo che ha fondamentalmente dato vita a ciò che si è visto ne Il Trono di Spade. Uno dei personaggi che seguiremo in questo regno sarà Isildur (interpretato da Maxim Baldry), un giovane marinaio che un giorno diventa il guerriero che taglia l’Unico Anello dalla mano di Sauron, solo per soccombere lui stesso al potere dell’artefatto.

“Incontri Isildur e lui è come Michael Corleone”, dice McKay. “È il giovane membro della famiglia che ha ottimismo e immaturità. Caratterizziamo quel ragazzo alla tragica decisione finale piuttosto che all’errore di uno sciocco. La sua tentazione e il suo rapporto con suo padre, Elendil, fanno tutti parte della storia finale: l’Ultima Alleanza di Elfi e Uomini.”

Tutte queste storie si svilupperanno nel corso di diverse stagioni, ma la prima stagione, dice McKay, è tutta incentrata sugli eroi: “Non volevamo fare una cosa incentrata sui cattivi. Volevamo che si trattasse di introdurre questi mondi e le persone che li abitano, con i principali eroi e i personaggi, alcuni dei quali conosci e alcuni dei quali sono nuovi. Nella seconda stagione andiamo un po’ più a fondo nella tradizione e nelle storie che la gente aspettava di sentire”.

Cosa esiste dietro la guerriera Galadriel? Nel corso degli anni, che ha adattato Tolkien hanno dovuto diventare creativo per includere personaggi femminili nell’azione. L’Arwen di Liv Tyler che si erge sulla sponda del fiume contro i Nazgul in difesa di Frodo, o l’esistenza stessa dell’elfo guerriero di Evangeline Lilly, Tauriel. Tutto è stato inventato da Peter Jackson. Ma il “non sono un uomo” di Eowyn nella resa dei conti con il re stregone di Angmar ne Il Ritorno del Re è farina del sacco di Tolkien.

Anche se Tolkien ha dato a quel passaggio una forma fantastica, e probabilmente la capacità di Eowyn di sconfiggere il re stregone di Angmar è frutto della semantica, è comunque una scena che può avere una valenza per chi è interessato alle donne che impugnano le spade. E’ anche vero però che il buon Tolkien non ha mai mostrato segni di misoginia, infatti nella sua descrizione di Galadriel durante i mille anni della sua lunga giovinezza, Tolkien ha affermato che la giovane Galadriel poteva eguagliare la forza della maggior parte delle controparti maschili, e in una lettera del 1973, scrisse: “Allora era di indole amazzone, si legava i capelli come una corona quando prendeva parte a prodezze atletiche“. È così che ha preso il suo nome, Galadriel, che significa “fanciulla coronata da capelli lucenti”. In The Unfinished Tales si dice: “Galadriel guardò i Nani anche con l’occhio di un comandante, vedendo in loro i migliori guerrieri a cui far affrontare gli Orchi“.

“È piena di piscio e aceto e ha una spada rotta perché ha ucciso così tanti orchi“, dice McKay della loro versione. “Questa giovane Galadriel dalla testa calda…”. Ciò che è più importante dell’armatura e delle armi di Galadriel è il tumulto di emozioni che vediamo infuriare dentro di lei, essendo già sopravvissuta a più attacchi di Sauron e del suo predecessore, Morgoth, perdendo i suoi fratelli nel processo. Questo conflitto interno permane ancora nella suggestiva sequenza della Compagnia dell’Anello in cui, tentata dall’Unico Anello, una Cate Blanchett in forte espansione diventa foto-negativa.

The Rings of Power fa un cenno diretto a questo momento in cui, quando Galadriel incontra per la prima volta il personaggio umano Halbrand, dice una frase che riecheggia ciò che Tolkien le aveva fatto dire a Frodo: “Le maree del destino stanno scorrendo”. Dentro o fuori, si chiede Halbrand. Nella Storia della Terra di Mezzo, Tolkien descrive l’Unico Anello come “tutto ciò che Galadriel aveva desiderato nella sua giovinezza”. Ha un flirt per tutta la vita con l’oscurità dentro di lei, e anche nei suoi ultimi anni rimane una delle poche persone che Sauron teme. È ciò che la rende molto più complessa di una semplice e serena signora dei boschi.

Ovviamente ci si chiede se ci saranno i maghi. Nel filmato presentato in anteprima al Super Bowl, il pubblico ha intravisto qualcosa che cade dal cielo. Il nostro istinto immediato è chiederci se sia uno dei maghi di cui anche i fan più casuali potrebbero aver sentito parlare. Nel testo di Tolkien, non sono arrivati ​​nella Terra di Mezzo fino alla Terza Era, ma lo spettacolo si sta prendendo alcune libertà. Quando gli è stato chiesto se potesse essere Gandalf, Radagast o Saruman, McKay ha risposto con cautela:

“Beh, direi che quelli non sono gli unici esseri. Quindi forse, ma forse no. E il mistero e il suo viaggio sono la parte che genera divertimento.” Payne aggiunge: “Ci sono piccoli e minuscoli cenni a Tolkien che potrebbero catapultarti in ogni dove in questo mondo. E speriamo che alla gente piacerà.”

Ciò che è noto per certo è che la storia di questo uomo misterioso si collega al personaggio harfoot Nori Brandyfoot (Markella Kavenagh), visto nel teaser del Super Bowl.

“Quindi i fan dovrebbero essere preoccupati?”, chiede infine Vanity Fair.

I fan saranno sempre preoccupati. Questa è la conseguenza dell’adattamento di qualcosa di così amato e duraturo come Il Signore degli Anelli. McKay e Payne possono relazionarsi a quella preoccupazione, ma è importante ricordare che Tolkien stesso ha immaginato un certo numero di persone diverse che raccontavano storie ambientate nel suo mondo.

“Nella sua lettera a Milton Waldman, è la lettera 131”, dice Payne, “[Tolkien] ha detto che voleva creare una mitologia interconnessa che lasciasse comunque spazio ad altre menti e mani che si dilettano in pittura, musica e dramma. Voleva che altri artisti lo seguissero e continuassero a spingere i confini di ciò che potrebbe essere la Terra di Mezzo. È una responsabilità terrificante continuare il suo lavoro per costruire la Terra di Mezzo.”

Come notato sopra, Peter Jackson si è preso molte libertà con il testo di Tolkien, e sebbene non tutti siano stati ben accolti, molti, come la riluttanza di Aragorn ad essere re, sono diventati inestricabilmente legati ai personaggi di Tolkien da parte di alcune persone.

“Ci è stato dato qualcosa… la responsabilità di una gestione”, dice Payne. “Le persone sono state nella Terra di Mezzo prima di noi, artisti meravigliosi che hanno dato vita alla Terra di Mezzo con una varietà di mezzi e modi diversi. Le persone saranno qui dopo di noi, ma in questo momento siamo quelli a cui è stata data questa torcia da portare.”

