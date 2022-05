Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, secondo il concept artist: “Non è la Terra di Mezzo che si ricorda”

Chi è pronto a tornare nella Terra di Mezzo?

Questo settembre vedrà finalmente la tanto attesa serie di Prime Video ambientata nell’epico mondo fantasy di Tolkien arrivare sui nostri schermi, portandoci in un’era completamente nuova della vasta mitologia.

Nello specifico, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – come è ufficialmente intitolata – è ambientata nella Seconda Era, migliaia di anni prima degli eventi delle trilogie de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, e ruota attorno alla forgiatura dei numerosi anelli e l’ascesa di Sauron come descritto nel prologo de La Compagnia dell’Anello.

In molti modi, sarà un ritorno a un universo cinematografico amato in tutto il mondo, ma secondo il concept artist de Gli Anelli del Potere, John Howe, ci sono sorprese in serbo.

“Questa non è la Terra di Mezzo che ricordi”, Howe dice a Empire. “Questo è un mondo molto vivace. Gli elfi non sono nascosti a Bosco Atro e non indugiano a Gran Burrone. Sono impegnati a costruire regni. Il regno nanico di Moria non è una miniera abbandonata e i Grey Havens non sono ancora abbandonati. Mi è piaciuto avere l’opportunità di esplorare quella storia mai mostrata.”

E mentre la maggior parte della Terra di Mezzo che abbiamo visto sullo schermo è stata messa in scena coinvolgendo terreni montuosi, fangosi o paludosi, questa volta c’è un nuovo luogo chiave da esplorare.

“Stiamo finalmente navigando negli oceani della Terra di Mezzo”, anticipa Howe, promettendo una serie di elfi del mare. “Sono scoraggianti e intraprendenti e stanno colonizzando il mondo. Erano molto divertenti da immaginare. Non è qualcosa che Il Signore degli Anelli o Lo Hobbiti hanno mostrato.”

