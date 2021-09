Il Signore degli Anelli: Howard Shore è in trattative per comporre la colonna sonora della serie

Sebbene né lo scrittore/regista Peter Jackson, né il cast originale facciano parte della serie Il Signore degli Anelli degli Amazon Studios, Deadline ha sentito che potrebbe esserci un importante punto di familiarità.

Howard Shore, il cui lavoro sulla trilogia della Terra di Mezzo gli è valso tre Oscar, è in trattative per comporre la colonna sonora per la serie TV.

Questo è uno sviluppo importante per una serie che ha un costo dichiarato di $ 465 milioni per la sua prima stagione, rendendola la serie TV più costosa di tutti i tempi. La serie finora senza titolo basata sui romanzi classici di JRR Tolkien, ha recentemente concluso le riprese della prima stagione e sarà presentata in anteprima su Prime Video il 2 settembre 2022. La post produzione della stagione 1 continuerà in Nuova Zelanda fino a giugno 2022, e la pre-produzione della seconda stagione inizierà contemporaneamente nel Regno Unito subito dopo il 1 gennaio 2022.

Amazon ha recentemente annunciato il trasferimento dalla Nuova Zelanda, dove sono stati girati tutti e tre i film LOTR e i tre film di Lo Hobbit, al Regno Unito all’inizio di quest’anno, e gli elaborati set costruiti per lo spettacolo saranno spediti nel Regno Unito.

Non è chiaro dove esattamente nel Regno Unito verrà girato Il Signore degli Anelli come parte degli sforzi dello studio di espandere la sua presenza nel paese. Amazon, che ha più serie che vedranno le proprie riprese nel Regno Unito, ed è attualmente in fase di prenotazione dei set. Il defunto autore Tolkien era inglese, e secondo quanto riferito Tolkien ha basato i paesaggi, il clima, la flora e la fauna della Contea sull’Inghilterra rurale.

La prima stagione è stata girata ad Auckland.

