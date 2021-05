Il Signore degli Anelli: Jennifer Salke parla della serie e spiega perché il budget è così grande

La dirigente di Amazon, Jennifer Salke, ha riflettuto sull’enorme budget di $ 465 milioni che lo studio ha stanziato per la sua prossima serie del Signore degli Anelli durante una recente tavola rotonda di Hollywood Reporter con i migliori dirigenti dell’intrattenimento.

Quando i primi rapporti sul prezzo della serie di Amazon iniziarono ad emergere, le persone si sentirono in soggezione per l’ingente somma. Considerando che ogni stagione di Game of Thrones è costata in media circa 100 milioni, il pensiero di un mondo fantastico con oltre quattro volte quel budget è sbalorditivo.

Tuttavia, se c’è un mondo fantastico in cui investire molto è proprio la Terra di Mezzo di JRR Tolkien.

Ma cosa ha detto Salke quando gli è stato chiesto cosa c’è dietro quell’enorme budget?

“Il mercato è pazzo, come avete visto con l’affare inerente a Knives Out. [Netflix ha pagato $ 469 milioni per due sequel]. Questa è una stagione che punta molto sul worldbuilding. Il numero è sexy, e si può trasformare in un titolo folle su cui cliccare, ma fondamentalmente serve a costruire l’infrastruttura di ciò che sosterrà l’intera serie. E’ un mondo pazzo e varie persone, principalmente Bela e io, siamo stati in situazioni paradossali riguardo le offerte, salivano sempre di più. C’è stato molto corteggiamento e dovevamo prendere decisioni su dove volevamo allungare il brodo, e dove volevamo tracciare una linea. Quanto a quante persone hanno bisogno di guardare Il Signore degli Anelli? Un sacco. Un pubblico gigante e globale deve presentarsi come un appuntamento televisivo e siamo abbastanza fiduciosi che ciò accadrà.”

Con l’annuncio che la trama dello show si concentrerà sulla Seconda Era della Terra di Mezzo, i fan di Tolkien hanno iniziato a speculare in ogni modo. Dai dettagli sull’ascesa e la caduta dell’isola di Númenor al dare vita alla capitale degli elfi di Lindon, alle familiari Montagne Nebbiose, il Signore degli Anelli di Amazon ha accesso a molte terre, regni, personaggi e creature provenienti dagli scritti di Tolkien.

Sarà interessante vedere dove verrà distribuito quel denaro, come ha descritto Salke. La serie ha sicuramente il potenziale per catturare quel pubblico gigante a cui aspirano, specialmente con la promessa di una storia nuova di zecca che si svolge migliaia di anni prima degli eventi della trilogia di film.

