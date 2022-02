Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, ecco i primi concept art ufficiali del film animato

La Terra di Mezzo continua a essere un punto di riferimento per i grandi progetti poiché la Warner Bros. ha rilasciato la prima immagine per il suo prequel animato, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim.

Più di vent’anni dopo la trilogia di Peter Jackson, il franchise de Il Signore degli Anelli sta vivendo una sorta di rinascita creativa. Entro la fine dell’anno, Amazon farà finalmente debuttare la sua serie prequel live-action ad alto budget, Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, e la recente vendita di alcuni diritti del franchise significa che potrebbero esserci ancora più progetti ambientati in questo mondo sulla strada.

La Guerra dei Rohirrim è stata annunciata per la prima volta la scorsa estate. New Line Cinema e Warner Bros. Animation stanno producendo il progetto, che sarà diretto da Kenji Kamiyama (Blade Runner: Black Lotus). Ambientato 250 anni prima di LOTR, The War of the Rohirrim si concentrerà sulla storia mai raccontata del Fosso di Helm, la formidabile fortezza vista in Le due torri. Esplorerà anche le avventure di Helm Hammerhand, il re di Rohan.

Concept art ufficiali del film d'animazione della Warner Bros Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim pic.twitter.com/4UPthoTCpY — Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 14, 2022

Il lavoro su The War of the Rohirrim è ancora in corso, ma New Line e Warner Bros. Animation hanno ufficialmente rivelato una prima immagine del film. Il concept art rivela una drammatica battaglia che sta facendo breccia nelle mura di Edoras, la capitale di Rohan. Inoltre, L’uscita di The War of the Rohirrim è prevista per il 12 aprile 2024.

