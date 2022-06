Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, rivelato il cast completo del film anime

Sembra che il team dietro Il Signore degli Anelli stia facendo un nuovo passo avanti con il suo progetto d’animazione. Dopotutto, New Line Cinema e Warner Bros. Animation stanno lavorando sodo per il suo prossimo adattamento. Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è in produzione e un nuovo rapporto pare abbia rivelato il cast stellare del film.

Qui sotto il post d’annuncio:

We got Brian MOTHERFUCKIN COX to play Helm Hammerhand, baby pic.twitter.com/UnPFwgtI0y — SPIRAL CURSE DEMARCO (@Clarknova1) June 15, 2022

L’aggiornamento arriva da Deadline poiché molte delle star del film sono state rivelate oggi. Brian Cox, Gaia Wise e Miranda Otto sono solo alcuni degli attori che dovrebbero fornire le loro voci per Il Signore degli Anelli. Cox interpreterà il protagonista del film in uscita, re di Rohan, quindi puoi solo immaginare quanto suonerà intenso il personaggio.

Per quanto riguarda Wise, darà la voce a Era, la figlia del re di Rohan. Luke Pasqualino reciterà anche lui nel film come Wulf, il principale antagonista. Per quanto riguarda Otto, l’attrice riprenderà il ruolo di Eowyn, la fanciulla con lo scudo di Rohan, e agirà come narratrice del film. Per coloro che desiderano l’elenco completo del cast, possono dare un’occhiata a tutti i talenti di seguito.

Lorraine Ashbourne (Netflix’s Bridgerton), Yazdan Qafouri (I Came By), Benjamin Wainwright (BBC One’s World on Fire), Laurence Ubong Williams (Gateway), Shaun Dooley (Netflix’s The Witcher), Michael Wildman (Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw), Jude Akuwudike (Beasts of No Nation), Bilal Hasna (BBC’s Sparks) e Janine Duvitski (ITV’s Benidorm).

Per chi non conoscesse Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, il film d’animazione sarà parte del canone dei film live-action realizzati dal regista Peter Jackson.

Il film, che sarà diretto da Kenji Kamiyama, è ambientato oltre 180 prima della trilogia. Quando uno spietato signore noto come Wulf assedia Rohan, il suo sovrano Helm e il suo popolo non hanno altra scelta che difendere la loro terra con un’ultima resistenza al Fosos di Helm.

Il film si concentrerà su Helm e la sua famiglia mentre uniscono il loro popolo contro un nemico assetato di sangue e intraprendono una battaglia impossibile di cui i soldati parleranno per i decenni a venire.

Mi piace: Mi piace Caricamento...