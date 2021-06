Il Signore degli Anelli: La Guerra di Rohirrim, in arrivo un film anime collegato ai film di Peter Jackson!

Il Signore degli Anelli è una delle serie fantasy più popolari al mondo e la sua reputazione la precede.

Dai film ai videogiochi e oltre, JRR Tolkien ha cambiato il genere con i suoi romanzi epici. E ora, sembra che la trilogia di film che conosciamo e amiamo sia pronta per continuare con uno speciale film in stile anime.

L’annuncio arriva per gentile concessione della New Line Cinema e Warner Bros. Animation. Le aziende stanno collaborando per dare vita a un anime della Terra di Mezzo. Il film si intitolerà Il Signore degli Anelli: La Guerra di Rohirrim e sarà ambientato nella stessa linea temporale dei film di Peter Jackson.

“Vent’anni dopo la consegna della pluripremiata trilogia de Il Signore degli Anelli, basata sugli iconici libri di JRR Tolkien, New Line Cinema ha collaborato con Warner Bros. Animation per produrre un film anime originale diretto dall’acclamato regista Kenji Kamiyama che immergerà i fan in una battaglia leggendaria che ha contribuito a plasmare la Terra di Mezzo e a preparare il terreno per le avventure epiche portate in vita nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli”, hanno annunciato oggi le società in una nuova dichiarazione.

La guerra di Rohirrim fungerà da prequel del racconto che si trova nei film di Jackson, quindi possiamo aspettarti di esplorare il mondo del Fosso di Helm, e vedremo sicuramente il re di Rohan.

“Tutti noi di New Line sentiamo una profonda affinità con lo straordinario mondo creato da JRR Tolkien, quindi l’opportunità di tornare nella Terra di Mezzo con il team della Warner Bros. Animation è un sogno che diventa realtà. I fan conoscono Il Fosso di Helm come il palcoscenico di una delle più grandi battaglie mai filmate e, con molti degli stessi visionari creativi coinvolti e il brillante Kenji Kamiyama al timone, non potremmo essere più entusiasti di offrire una nuova visione del suo storia che inviterà il pubblico globale a vivere la ricca e complessa saga della Terra di Mezzo in un modo nuovo ed entusiasmante”, ha dichiarato oggi Carolyn Blackwood, direttore operativo della Warner Bros. Pictures.

Il sentimento è stato ribadito anche da Sam Register, il presidente della Warner Bros. Animation: “Questo sarà l’ennesimo ritratto epico del mondo di JRR Tolkien che non è mai stato raccontato prima. Siamo onorati di collaborare con gran parte dell’incredibile crew dietro entrambe le trilogie di film, insieme a nuovi creativi per raccontare questa storia“.

