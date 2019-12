Il Signore degli Anelli: Morfydd Clark sarà la giovane Galadriel nella serie Prime Video

La star di Queste Oscure Materie, Morfydd Clark, ha ottenuto un ruolo da protagonista nella prossima serie di Prime Video, Il Signore degli Anelli.

Si unisce a un cast che comprende Markella Kavenagh, Joseph Mawle e Maxim Baldry. Le fonti dicono che Clark interpreterà la giovane Galadriel, il personaggio interpretato da Cate Blanchett nei de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson. Questo segnerebbe uno dei primi personaggi principali del libro o del film annunciato per lo spettacolo.

Amazon ha rifiutato di commentare. I rappresentanti di Mawle non hanno immediatamente risposto alla richiesta di commento di Variety, che per primo ha riportato la notizia.

La serie de Il Signore degli Anelli è stata sviluppata dal team di scrittori composto da JD Payne e Patrick McKay. Inoltre, Bryan Cogman, de Il Trono di Spade, ha firmato come produttore consulente del progetto, con JA Bayona che dirigerà più episodi. Amazon ha dato alla serie un ordine di ben due stagioni quando è stata annunciata per la prima volta.

Il team creativo completo dello show sarà composto da: i produttori esecutivi Lindsey Weber, Bruce Richmond, Gene Kelly e l’ex capo della programmazione di genere di Amazon Sharon Tal Yguado; tra gli sceneggiatori e i produttori esecutivi Gennifer Hutchison, Jason Cahill e Justin Doble; produttore consulente sarà Stephany Folsom; il produttore Ron Ames; la scrittrice e coproduttrice sarà Helen Shang; e consulente per la scrittura Glenise Mullins. Bayona sarà anche produttore esecutivo insieme al suo partner Belén Atienza.

La serie sarà prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema, una divisione di Warner Bros. Entertainment.

Lo spettacolo esplorerà nuove trame precedenti a La Compagnia dell’Anello di JRR Tolkien.

Mi piace: Mi piace Caricamento...