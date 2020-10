Il Signore degli Anelli: un casting call indica che la serie Amazon potrebbe includere scene di sesso

Amazon potrebbe aggiungere qualche inaspettata nudità alla Terra di Mezzo nella sua prossima serie televisiva de Il Signore degli Anelli.

L’enorme progetto ha ripreso le riprese in Nuova Zelanda a settembre dopo una battuta d’arresto indotta dalla pandemia. Ora è uscito un casting per vari attori, compresi quelli “a proprio agio con la nudità”. Il casting call dell’agenzia di talenti BGT ha attirato l’attenzione del fansite de Il Signore degli Anelli TheOneRing.net.

Si legge: “A tuo agio con la nudità? Fino a $ 500 al giorno. Usa il riferimento NUDE. Abbiamo bisogno di persone con sede ad Auckland – 18 anni e oltre, tutte le forme e dimensioni (le linee guida sull’intimità saranno sempre seguite sul set)”. La produzione ha anche un coordinatore dell’intimità nel suo team, suggerendo che la serie potrebbe includere scene di sesso.

Questo elenco ha fatto preoccupare acluni fan circa il fatto lo show di Amazon potrebbe prendere ispirazione dalla serie fantasy di successo della HBO, Game of Thrones, che non ha mai evitato i contenuti sessuali e spesso li ha usati per coprire difetti o riempire il minutaggio. Ciò si adattava al mondo oscuro e fantasy di George RR Martin, ma non molto a quello di JRR Tolkien.

I fan probabilmente non lo sapranno con certezza fino al debutto della serie.

La serie di Amazon de Il Signore degli Anelli è un prequel dei romanzi di JRR Tolkien, ambientato durante la Seconda Era della Terra di Mezzo, l’era che termina con Sauron che sfida l’ alleanza di Uomini ed Elfi. Robert Aramayo interpreta l’eroico Beldor al fianco di Joseph Mawle, nel ruolo del cattivo dello show, Oren.

Il cast include anche Markella Kavenagh, Ema Horvath e Maxim Baldry.

A novembre, Amazon ha rinnovato la serie Il Signore degli Anelli per la sua seconda stagione prima della produzione.

