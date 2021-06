Il supervisore alla sceneggiatura di Doctor Strange 2 afferma che il film “sarà dark”

Il supervisore alla sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness della Marvel afferma che “sarà dark”.

Jo Beckett ha pubblicato una foto su Instagram del regista di Doctor Strange 2, Sam Raimi, e della sua troupe sul set tra una scena e l’altra, con la didascalia: “è finita, e mi mancherà questi talenti, in particolare il regista Sam Raimi – un maestro del mestiere e una forza creativa“.

La foto è stata pubblicata in commemorazione della fine della produzione di Doctor Strange 2, alla fine di aprile.

I fan dei film del Marvel Cinematic Universe sanno (a questo punto) che Kevin Feige e i dirigenti della Disney non stanno cercando di portare in scena qualcosa di completamente horror con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il regista del primo film, Scott Derrickson, non è tornato per il sequel proprio perché non era d’accordo con lo studio sul tono del film, ovvero Derrickson voleva qualcosa di più spaventoso.

Come ha recentemente confermato lo scrittore di Doctor Strange, C. Robert Cargill: “Erano divergenze creative. Scott Derrickson voleva fare un film e la Marvel voleva fare un altro film“.

Sembra chiaro che i Marvel Studios abbiano scelto Sam Raimi per Doctor Strange 2 perché è un regista che ha molta più esperienza nel bilanciare l’horror con l’umorismo e l’azione, mantenendo tutto in un sicuro tono friendly senza family. Grazie a questo approccio, il film horror di Raimi del 2009, Drag Me to Hell, è riuscito a evitare il R-rating.

Finora, il titolo sgargiante di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è l’unico vero indicatore che abbiamo di quale sarà la storia del film, quindi la menzione di Jo Beckett che questo film “sarà dark” è un segno di speranza per molti fan di Raimi.

