In lavorazione due serie animate basate su Diablo e Overwatch

Diablo e Overwatch a quanto pare diventeranno entrambi due serie animate basata sui videogiochi, e la serie su Diablo in particolare sarà uno spettacolo in stile anime per Netflix, proprio come Castlevania.

Questo è quanto secondo il profilo LinkedIn di Nick van Dyk (via GS), copresidente di Activision Blizzard Studios, che in precedenza era stato produttore della serie animata originale Netflix, Skylanders Academy.

Secondo la descrizione di Van Dyk della sua posizione all’interno di Activision, Diablo sta ottenendo un adattamento animato “reso in stile anime”, che è attualmente in pre-produzione e uscirà in tutto il mondo attraverso Netflix. Si dice che questa serie sia da tempo in sviluppo, e questa pare la conferma che sta divennendo realtà, anche se potrebbe volerci ancora un po’ di tempo visto che pare sia ancora in pre-produzione.

Più in basso, Van Dyk menziona che “ha sviluppato e venduto una serie animata basata sulla serie Overwatch di Blizzard” insieme al suo partner creativo. Non è stato annunciato nulla di formale su questa serie e non è chiaro a chi sia stata venduta. Overwatch ha spesso arricchito il suo retroscena con cortometraggi animati in CGI, incluso il filmato sull’annuncio di Overwatch 2.

Activision sta anche lavorando a un film di Call of Duty, anche se è stato appena annunciato che è stato messo in stasi. Sono previsti diversi film in stile universo cinematografico per Call of Duty, con il primo diretto da Stefano Sollima (Sicario: Day of the Soldado). Lo scrittore di Joker, Scott Silver, è stato ingaggiato per co-autore della sceneggiatura del film.

