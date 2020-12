In The Earth: ecco il teaser del nuovo film horror di Ben Wheatley

Non c’è nessuno che ci lascia un attimo di respiro per un po’ di tempo libero, nemmeno nel mezzo di una pandemi, e In The Earth promette di metter a dura prova la vostra decisione circa cosa fare col vostro tempo.

Lo scrittore / regista Ben Wheatley ha girato un nuovo film dell’orrore e con l’annuncio dell’anteprima in arrivo al Sundance Film Festival del 2021, il mese prossimo, è arrivato online un breve, teaser davvero intrippante.

Potete vederlo qui sotto:

The new trip from Ben Wheatley, IN THE EARTH, is creeping #Sundance 2021 pic.twitter.com/5DShZFrHV4 — NEON (@neonrated) December 15, 2020

In The Earth vede Joel Fry, Ellora Torchia, Hayley Squires e Reece Shearsmith nel cast, mentre la sua storia è ambientata in un mondo afflitto da un virus catastrofico. Uno scienziato ed esploratore si avventurano nelle profondità della foresta per una corsa alle attrezzature di routine, e durante la notte, il loro viaggio diventa terrore nel cuore dell’oscurità, con la foresta che prende vita intorno a loro.

Non c’è ancora molto da dire, ma è certamente atmosferico. Purtroppo non sappiamo ancora quando potrebbe arrivare nei cinema.

