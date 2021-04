Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge si uniscono al cast

Quando qualcuno menziona Indiana Jones è impossibile non pensare a una frusta che schiocca, ad un cappello impolverato e al celebre tema di John Williams.

Quello di Indiana Jones è uno dei personaggi più popolari ed iconici di tutta la storia del cinema, con alle spalle quattro tre film ancora oggi meravigliosi.

Mettendo da parte la scherzosa (ma nemmeno troppo) cancellatura sul “quattro”, l’ultimo film di Indiana Jones, Indiana Jones e il regno del Teschio di cristallo, non è esattamente un film da ricordare, nonostante non sia stato un flop di critica e incassi. Proprio per questo siamo tutti un po’ guardinghi verso un quinto film sul personaggio.

Tuttavia, ci sono diversi elementi che fanno ben sperare circa una svolta per la saga, che necessiterebbe di una bella ventata d’aria fresca.

Leggi anche: annunciato un nuovo gioco di Bethesda su Indiana Jones

Sappiamo che per la prima volta non sarà Steven Spielberg a dirigere il film, con invece James Mangold (regista di Logan e Le Mans ’66) pronto per prendere posizione dietro la camera da presa.

Nel cast al momento era confermato solamente Harrison Ford, ovviamente, come interprete di Indiana Jones, mentre quest’oggi arriva l’intrigante notizia che al cast si sono aggiunti i nomi di Mads Mikkelsen e Phoebe Waller-Bridge. Due attori fenomenali che hanno riscosso una certa popolarità nel corso degli ultimi anni. La Bridge si è fatta parecchio conoscere con la sua serie Fleabag, mentre Mikkelsen nel corso degli anni è riuscito ad imporsi con il suo inquietante fascino, approdando recentemente nei videogiochi con Death Stranding.

Attualmente non sappiamo bene quali personaggi interpreteranno i due attori. L’unica informazione certa è che la Waller-Bridge interpreterà la protagonista femminile della storia.

Fonte: Deadline

Indiana Jones 5 (titolo non ufficiale) uscirà il 29 luglio 2022, con James Mangold alla regia, su una sceneggiatura di Jonathan Kasdan e David Koepp, su soggetto di George Lucas, e con Simon Emanuel, Kathleen Kennedy e Frank Marshall come produttori.

La musica sarà composta da John Williams.

Nel cast Harrison Ford (Indiana Jones), Phoebe wWaller-Bridge e Mads Mikkelsen.

Mi piace: Mi piace Caricamento...